"Кристал Пэлас" подписал Диего Кавальери

"Кристал Пэлас" объявил о переходе в клуб голкипера Диего Кавальери, с которым был заключен контракт до конца сезона.

В конце 2017 года Кавальери попрощался с "Флуминенсе" и с тех пор находился в поисках нового клуба. Очень кстати для Диего оказалось приглашение от своего бывшего тренера по "Ливерпулю" Роя Ходжсона, ныне возглавляющего "орлов".



Проявив себя с лучшей стороны во время просмотра в "Пэлас", 35-летний бразилец получил краткосрочный контракт и в остатке сезона добавит прочности последнему рубежу лондонцев.



Помимо "Ливерпуля" и "Флуминенсе", Диего также побывал в "Палмейрасе" и "Чезене", а в свое время приглашался в сборную Бразилии.



