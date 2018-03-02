"Кристал Пэлас" подписал Диего Кавальери

Диего Кавальери "Кристал Пэлас" объявил о переходе в клуб голкипера Диего Кавальери, с которым был заключен контракт до конца сезона.

В конце 2017 года Кавальери попрощался с "Флуминенсе" и с тех пор находился в поисках нового клуба. Очень кстати для Диего оказалось приглашение от своего бывшего тренера по "Ливерпулю" Роя Ходжсона, ныне возглавляющего "орлов".

Проявив себя с лучшей стороны во время просмотра в "Пэлас", 35-летний бразилец получил краткосрочный контракт и в остатке сезона добавит прочности последнему рубежу лондонцев.

Помимо "Ливерпуля" и "Флуминенсе", Диего также побывал в "Палмейрасе" и "Чезене", а в свое время приглашался в сборную Бразилии.



Метки видео, Кавальери, Кристал Пэлас, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2018 17:45

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  1. gerrard08 02.03.2018 20:58 # gerrard08
    Вот это лютый флэшбек.
    Итанж-Кавальери-Дони-Богдан
    Теневой отряд бомжей.

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  2. valiverpool 02.03.2018 18:39 # valiverpool
    ВСЕМ ПОХУЙ

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  3. hammersmith 02.03.2018 18:12 # hammersmith
    топарь из КФК

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