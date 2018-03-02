"Кристал Пэлас" подписал Диего Кавальери
"Кристал Пэлас" объявил о переходе в клуб голкипера Диего Кавальери, с которым был заключен контракт до конца сезона.
В конце 2017 года Кавальери попрощался с "Флуминенсе" и с тех пор находился в поисках нового клуба. Очень кстати для Диего оказалось приглашение от своего бывшего тренера по "Ливерпулю" Роя Ходжсона, ныне возглавляющего "орлов".
Проявив себя с лучшей стороны во время просмотра в "Пэлас", 35-летний бразилец получил краткосрочный контракт и в остатке сезона добавит прочности последнему рубежу лондонцев.
Помимо "Ливерпуля" и "Флуминенсе", Диего также побывал в "Палмейрасе" и "Чезене", а в свое время приглашался в сборную Бразилии.
02.03.2018 17:45
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Вот это лютый флэшбек.
Итанж-Кавальери-Дони-Богдан
Теневой отряд бомжей.
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ВСЕМ ПОХУЙ
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топарь из КФК
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