Мактоминей выбирает между сборными Шотландии и Англии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей сделает выбор между сборными Шотландии и Англии после встречи с главными тренерами обоих национальных команд.

Как известно, Мактоминей родился в Ланкастере, однако его отец является выходцем из Глазго. Ворвавшись в планы наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо по ходу этого сезона, Скотт устроил настоящую войну между Ассоциациями Англии и Шотландии.



По информации BBC, в четверг 21-летний полузащитник провел встречу с рулевым шотландской сборной Алексом Маклишем. А сегодня на переговоры с Мактоминеем прибыл Гарет Саутгейт, возглавляющий англичан.



Теперь Скотту, сыгравшему 15 матчей за первую команду "Юнайтед" с учетом всех соревнований в этом сезоне, предстоит сделать выбор. Этот выбор осложняется тем, что на юношеском и молодежном уровне Мактоминей не привлекался ни в одну из сборных.