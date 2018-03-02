Мактоминей выбирает между сборными Шотландии и Англии

Скотт Мактоминей Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей сделает выбор между сборными Шотландии и Англии после встречи с главными тренерами обоих национальных команд.

Как известно, Мактоминей родился в Ланкастере, однако его отец является выходцем из Глазго. Ворвавшись в планы наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо по ходу этого сезона, Скотт устроил настоящую войну между Ассоциациями Англии и Шотландии.

По информации BBC, в четверг 21-летний полузащитник провел встречу с рулевым шотландской сборной Алексом Маклишем. А сегодня на переговоры с Мактоминеем прибыл Гарет Саутгейт, возглавляющий англичан.

Теперь Скотту, сыгравшему 15 матчей за первую команду "Юнайтед" с учетом всех соревнований в этом сезоне, предстоит сделать выбор. Этот выбор осложняется тем, что на юношеском и молодежном уровне Мактоминей не привлекался ни в одну из сборных.



Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, сборная Шотландии

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 02.03.2018 17:41 # sausage
    Норм парняга, англичанам будет в тему, учитывая, что Саутгейт делает ставку на надёжность и контроль игры. Только вот гарантирует ли он ему постоянное место в основе? А сегодняшним шотландцам уже ничего не поможет.

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  2. mancunia-planet 02.03.2018 17:25 # mancunia-planet
    да разницы никакой практически

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  3. eakz 02.03.2018 17:18 # eakz
    все очевидно, фамилия «Мак» - играй в Юбколандии

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  4. recyjoed 02.03.2018 17:00 # recyjoed
    а макикрен где играет?

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