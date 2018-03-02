Мактоминей выбирает между сборными Шотландии и Англии
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей сделает выбор между сборными Шотландии и Англии после встречи с главными тренерами обоих национальных команд.
Как известно, Мактоминей родился в Ланкастере, однако его отец является выходцем из Глазго. Ворвавшись в планы наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо по ходу этого сезона, Скотт устроил настоящую войну между Ассоциациями Англии и Шотландии.
По информации BBC, в четверг 21-летний полузащитник провел встречу с рулевым шотландской сборной Алексом Маклишем. А сегодня на переговоры с Мактоминеем прибыл Гарет Саутгейт, возглавляющий англичан.
Теперь Скотту, сыгравшему 15 матчей за первую команду "Юнайтед" с учетом всех соревнований в этом сезоне, предстоит сделать выбор. Этот выбор осложняется тем, что на юношеском и молодежном уровне Мактоминей не привлекался ни в одну из сборных.
02.03.2018 17:00
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Норм парняга, англичанам будет в тему, учитывая, что Саутгейт делает ставку на надёжность и контроль игры. Только вот гарантирует ли он ему постоянное место в основе? А сегодняшним шотландцам уже ничего не поможет.
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да разницы никакой практически
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все очевидно, фамилия «Мак» - играй в Юбколандии
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а макикрен где играет?
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