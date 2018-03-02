"Ювентус" нацелился на Эктора Беллерина

Эктор Беллерин Очередной звездной потерей "Арсенала" может стать правый защитник Эктор Беллерин, ставший большой трансферной целью для "Ювентуса".

В недавнем прошлом "канониры" успешно отражали попытки клубов вроде "Манчестер Сити" и "Барселоны" переманить Беллерина, однако во многом это стало возможно благодаря тому, что Эктор был счастлив в Северном Лондоне.

22-летний испанец имел регулярную игровую практику и стремительно прогрессировал. Наставник же "Арсенала" Арсен Венгер всегда прощал Беллерину его немного авантюрную игру и огрехи в обороне, утверждая, что без подключений в атаку Эктор не будет самим собой.

Однако в последнее время у флангового защитника появились сомнения относительно своего будущего. Беллерина все чаще критикуют, а "Арсенал" все дальше от возвращения в Лигу Чемпионов, что наводит Эктора на мысли о необходимости перемен.

Как утверждает The Guardian, возникшей неопределенностью надеется воспользоваться "Ювентус", который, по слухам, получил отказ на свое предложение в 40 миллионов евро (35.6 млн. фунтов) о покупке Беллерина в заключительный день летнего трансферного окна.

На сей раз "Ювентус" приложит дополнительные усилия, потому что укрепление правого фланга обороны является приоритетом для чемпионов Серии А. В Турине уверены, что им удастся заинтересовать Беллерина, что значительно бы упростило сделку.

Чтобы заставить "Арсенал" задуматься о продаже Эктора, чей контракт с зарплатой в 115 тыс. фунтов в неделю действителен до 2022 года, "Ювентусу" придется предложить минимум 45 млн. фунтов.



Метки Арсенал, Беллерин, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2018 16:05

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Последние комментарии:




  1. webb 02.03.2018 21:44 # webb
    щлёёёёёнщиииииииииииииииииий

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  2. xah 02.03.2018 21:03 # xah
    Просто цени

    Не жалуйся

    Прощай

    Не обижай словами и поступками

    Открой всю душу


    Помни что этот миг и есть твоя жизнь

    Наслаждайся её и храни в своём сердце

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  3. al-faarabi 02.03.2018 20:57 # al-faarabi
    вообще не понимаю зачем оценивать игроков Арсенала, если их тренирует старый е6лан, благодаря ему команда каждый год регрессирует, сравните как играли игроки до перехода в Арсенал в своих бывших клубах, и как играют сейчас, потенциал и качество команды выше, чем у того же членсе и лузерхуя, но только при нормальном тренере

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  4. erevansky 02.03.2018 20:56 # erevansky
    Что Бейл, что этот сделали конченую причёску и превратились в xуй пойми кого. Только латентная тёлка среди мужиков будет отращивать волосы и заплетать косу.

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  5. narcot 02.03.2018 20:29 # narcot
    duderpool, пёс, что хотел от меня вчера?

    (ответить)

  6. narcot 02.03.2018 20:28 # narcot
    грит - это туалетная бумага)

    https://pp.userapi.com/c841434/v841434166/730ba/PEC1oWR0LKQ.jpg

    (ответить)

  7. tjk4 02.03.2018 20:07 # tjk4
    как же сднил арсинал, гнать старика надо

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  8. budun 02.03.2018 20:01 # budun
    опять этот пидор жёлтых нараздавал.

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  9. budun 02.03.2018 19:57 # budun
    Гвардиола выиграл 71 из ста первых матчей в «Ман Сити». Как в «Барселоне»

    сите будит тирять очки
    а вазглавил бы он эвертон и выиграл кубок голактики
    апл - это вам не лолига и бундеслига, тут всё сирьёзно

    (ответить)

  10. al-faarabi 02.03.2018 19:54 # al-faarabi
    ща бы на понижение переходить в ссанный жопентус, из одного флагманов АнглииПользователь получил предупреждение

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  11. budun 02.03.2018 19:50 # budun
    В антагонизме к законам поведения стаи,
    Здесь закалилась вожделенной победы сталь,
    А вы козлите, костями павших забивая козла,
    И я естественно ссал на законы вашего естества.

    (с) Хосеп Гвардиола

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  12. ganinilyha 02.03.2018 19:40 # ganinilyha
    Напоминает Флэша из Лиги Справедливости

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  13. khazret 02.03.2018 19:25 # khazret
    Мне не жаль
    Что теперь ты уже не моя

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  14. bezviz 02.03.2018 18:49 # bezviz
    арсиноль 0-3 сити
    арсиноль 0-3 сити

    3+3=6
    6)арсиноль

    у арсиноля новая любимая цифра! хотя я это знал давно еще, когда они 6 раз глотнули на Бридже)))

    (ответить)

  15. bezviz 02.03.2018 18:47 # bezviz
    02.03.2018 17:56 #
    reams

    отправил в Минобороны Рашки свои вариант "Arsenal" на название новейшей ракеты, так еще до подлета там в пиндосии или в Европе уже больше половины населения (лгбтшники, скюмы, гпенсы и иные инфицированные) подорвется

    Источник: http://fapl.ru/posts/60908/?c=1

    эта ракета под названием "arsenal4" пролетит пол пути и е6нится где-то в атлантическом океане и гольфстримом доправится до берегов рашкиПользователь получил предупреждение

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  16. cfc000000 02.03.2018 18:41 # cfc000000
    Братья, ассаламуалейкум рахматулахи ва баракату

    (ответить)

  17. forester 02.03.2018 18:36 # forester
    Мдааа какие же вы конченые ноулайферы

    (ответить)

  18. chelsealondon 02.03.2018 18:22 # chelsealondon
    Новость для фан сайта ггунеров..

    (ответить)

  19. rap-woiska 02.03.2018 18:10 # rap-woiska
    звездный?)

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  20. nando 02.03.2018 18:00 # nando
    самирку никто не видел?

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