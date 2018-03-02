"Ювентус" нацелился на Эктора Беллерина

Очередной звездной потерей "Арсенала" может стать правый защитник Эктор Беллерин, ставший большой трансферной целью для "Ювентуса".

В недавнем прошлом "канониры" успешно отражали попытки клубов вроде "Манчестер Сити" и "Барселоны" переманить Беллерина, однако во многом это стало возможно благодаря тому, что Эктор был счастлив в Северном Лондоне.



22-летний испанец имел регулярную игровую практику и стремительно прогрессировал. Наставник же "Арсенала" Арсен Венгер всегда прощал Беллерину его немного авантюрную игру и огрехи в обороне, утверждая, что без подключений в атаку Эктор не будет самим собой.



Однако в последнее время у флангового защитника появились сомнения относительно своего будущего. Беллерина все чаще критикуют, а "Арсенал" все дальше от возвращения в Лигу Чемпионов, что наводит Эктора на мысли о необходимости перемен.



Как утверждает The Guardian, возникшей неопределенностью надеется воспользоваться "Ювентус", который, по слухам, получил отказ на свое предложение в 40 миллионов евро (35.6 млн. фунтов) о покупке Беллерина в заключительный день летнего трансферного окна.



На сей раз "Ювентус" приложит дополнительные усилия, потому что укрепление правого фланга обороны является приоритетом для чемпионов Серии А. В Турине уверены, что им удастся заинтересовать Беллерина, что значительно бы упростило сделку.



Чтобы заставить "Арсенал" задуматься о продаже Эктора, чей контракт с зарплатой в 115 тыс. фунтов в неделю действителен до 2022 года, "Ювентусу" придется предложить минимум 45 млн. фунтов.