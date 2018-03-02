"Ювентус" нацелился на Эктора Беллерина
Очередной звездной потерей "Арсенала" может стать правый защитник Эктор Беллерин, ставший большой трансферной целью для "Ювентуса".
В недавнем прошлом "канониры" успешно отражали попытки клубов вроде "Манчестер Сити" и "Барселоны" переманить Беллерина, однако во многом это стало возможно благодаря тому, что Эктор был счастлив в Северном Лондоне.
22-летний испанец имел регулярную игровую практику и стремительно прогрессировал. Наставник же "Арсенала" Арсен Венгер всегда прощал Беллерину его немного авантюрную игру и огрехи в обороне, утверждая, что без подключений в атаку Эктор не будет самим собой.
Однако в последнее время у флангового защитника появились сомнения относительно своего будущего. Беллерина все чаще критикуют, а "Арсенал" все дальше от возвращения в Лигу Чемпионов, что наводит Эктора на мысли о необходимости перемен.
Как утверждает The Guardian, возникшей неопределенностью надеется воспользоваться "Ювентус", который, по слухам, получил отказ на свое предложение в 40 миллионов евро (35.6 млн. фунтов) о покупке Беллерина в заключительный день летнего трансферного окна.
На сей раз "Ювентус" приложит дополнительные усилия, потому что укрепление правого фланга обороны является приоритетом для чемпионов Серии А. В Турине уверены, что им удастся заинтересовать Беллерина, что значительно бы упростило сделку.
Чтобы заставить "Арсенал" задуматься о продаже Эктора, чей контракт с зарплатой в 115 тыс. фунтов в неделю действителен до 2022 года, "Ювентусу" придется предложить минимум 45 млн. фунтов.
02.03.2018 16:05
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Последние комментарии:
щлёёёёёнщиииииииииииииииииий
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Просто цени
Не жалуйся
Прощай
Не обижай словами и поступками
Открой всю душу
Помни что этот миг и есть твоя жизнь
Наслаждайся её и храни в своём сердце
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вообще не понимаю зачем оценивать игроков Арсенала, если их тренирует старый е6лан, благодаря ему команда каждый год регрессирует, сравните как играли игроки до перехода в Арсенал в своих бывших клубах, и как играют сейчас, потенциал и качество команды выше, чем у того же членсе и лузерхуя, но только при нормальном тренере
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Что Бейл, что этот сделали конченую причёску и превратились в xуй пойми кого. Только латентная тёлка среди мужиков будет отращивать волосы и заплетать косу.
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duderpool, пёс, что хотел от меня вчера?
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грит - это туалетная бумага)
https://pp.userapi.com/c841434/v841434166/730ba/PEC1oWR0LKQ.jpg
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как же сднил арсинал, гнать старика надо
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опять этот пидор жёлтых нараздавал.
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Гвардиола выиграл 71 из ста первых матчей в «Ман Сити». Как в «Барселоне»
сите будит тирять очки
а вазглавил бы он эвертон и выиграл кубок голактики
апл - это вам не лолига и бундеслига, тут всё сирьёзно
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ща бы на понижение переходить в ссанный жопентус, из одного флагманов Англии
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В антагонизме к законам поведения стаи,
Здесь закалилась вожделенной победы сталь,
А вы козлите, костями павших забивая козла,
И я естественно ссал на законы вашего естества.
(с) Хосеп Гвардиола
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Напоминает Флэша из Лиги Справедливости
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Мне не жаль
Что теперь ты уже не моя
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арсиноль 0-3 сити
арсиноль 0-3 сити
3+3=6
6)арсиноль
у арсиноля новая любимая цифра! хотя я это знал давно еще, когда они 6 раз глотнули на Бридже)))
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02.03.2018 17:56 #
reams
отправил в Минобороны Рашки свои вариант "Arsenal" на название новейшей ракеты, так еще до подлета там в пиндосии или в Европе уже больше половины населения (лгбтшники, скюмы, гпенсы и иные инфицированные) подорвется
Источник: http://fapl.ru/posts/60908/?c=1
эта ракета под названием "arsenal4" пролетит пол пути и е6нится где-то в атлантическом океане и гольфстримом доправится до берегов рашки
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Братья, ассаламуалейкум рахматулахи ва баракату
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Мдааа какие же вы конченые ноулайферы
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Новость для фан сайта ггунеров..
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звездный?)
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самирку никто не видел?
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