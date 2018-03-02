Балотелли готов вернуться в Премьер-Лигу
Агент Мино Райола сообщил, что его клиент Марио Балотелли, наконец, повзрослел и даже готов вернуться в Англию.
Не сумев проявить себя в "Манчестер Сити" и "Ливерпуле", Балотелли обрел второе дыхание в "Ницце", забив уже 19 голов в этом сезоне. Впрочем, засиживаться во Франции нападающий не планирует и уже вовсю готовится уйти на повышение.
По мнению Райолы, его клиент готов к еще одному шансу в серьезном клубе. Не исключено, что Марио в третий раз попробует заиграть в Премьер-Лиге – за итальянцем следят несколько английских клубов.
"Марио готов вернуться, он повзрослел и теперь входит в десятку лучших нападающих в мире. Обычно он стоит 100 миллионов евро, но в конце сезона он станет свободным агентом, соответственно, клубы могут заполучить его совершенно бесплатно и сорвать джек-пот".
"Я веду переговоры со многими клубами, в том числе из Англии и Италии. Я уже разговаривал с "Ювентусом", "Ромой", "Наполи" и "Интером", - приводит слова Райолы Daily Mirror.
02.03.2018 09:00
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Выебал его ЛОКО знатно в ЛЕ
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Венгеру нужно было его брать! Забивать он умеет, в апл играл, над поведением поработает.. На данный момент у него не форварды, а сплошной шлак, который он насобирал.
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Аха. Вернётся чтоб опять по полю пешком ходить да недовольные мины при любом контакте строить.
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поздняк метаца
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>входит в десятку лучших нападающих в мире
>Обычно он стоит 100 миллионов евро
челси обязаны забирать такого топаря свободным
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Придёт вытаскивать аснл со дна.
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