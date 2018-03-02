Балотелли готов вернуться в Премьер-Лигу

Агент Мино Райола сообщил, что его клиент Марио Балотелли, наконец, повзрослел и даже готов вернуться в Англию.

Не сумев проявить себя в "Манчестер Сити" и "Ливерпуле", Балотелли обрел второе дыхание в "Ницце", забив уже 19 голов в этом сезоне. Впрочем, засиживаться во Франции нападающий не планирует и уже вовсю готовится уйти на повышение.



По мнению Райолы, его клиент готов к еще одному шансу в серьезном клубе. Не исключено, что Марио в третий раз попробует заиграть в Премьер-Лиге – за итальянцем следят несколько английских клубов.



"Марио готов вернуться, он повзрослел и теперь входит в десятку лучших нападающих в мире. Обычно он стоит 100 миллионов евро, но в конце сезона он станет свободным агентом, соответственно, клубы могут заполучить его совершенно бесплатно и сорвать джек-пот".



"Я веду переговоры со многими клубами, в том числе из Англии и Италии. Я уже разговаривал с "Ювентусом", "Ромой", "Наполи" и "Интером", - приводит слова Райолы Daily Mirror.