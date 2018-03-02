Балотелли готов вернуться в Премьер-Лигу

Марио Балотелли Агент Мино Райола сообщил, что его клиент Марио Балотелли, наконец, повзрослел и даже готов вернуться в Англию.

Не сумев проявить себя в "Манчестер Сити" и "Ливерпуле", Балотелли обрел второе дыхание в "Ницце", забив уже 19 голов в этом сезоне. Впрочем, засиживаться во Франции нападающий не планирует и уже вовсю готовится уйти на повышение.

По мнению Райолы, его клиент готов к еще одному шансу в серьезном клубе. Не исключено, что Марио в третий раз попробует заиграть в Премьер-Лиге – за итальянцем следят несколько английских клубов.

"Марио готов вернуться, он повзрослел и теперь входит в десятку лучших нападающих в мире. Обычно он стоит 100 миллионов евро, но в конце сезона он станет свободным агентом, соответственно, клубы могут заполучить его совершенно бесплатно и сорвать джек-пот".

"Я веду переговоры со многими клубами, в том числе из Англии и Италии. Я уже разговаривал с "Ювентусом", "Ромой", "Наполи" и "Интером", - приводит слова Райолы Daily Mirror.




Метки Балотелли, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 02.03.2018 09:00

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  1. royal-arsenal 02.03.2018 09:52 # royal-arsenal
    Выебал его ЛОКО знатно в ЛЕ

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  2. makeewadim 02.03.2018 09:51 # makeewadim
    Венгеру нужно было его брать! Забивать он умеет, в апл играл, над поведением поработает.. На данный момент у него не форварды, а сплошной шлак, который он насобирал.

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  3. seed 02.03.2018 09:19 # seed
    Аха. Вернётся чтоб опять по полю пешком ходить да недовольные мины при любом контакте строить.

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  4. morkovka 02.03.2018 09:09 # morkovka
    поздняк метаца

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  5. tursa 02.03.2018 09:06 # tursa
    >входит в десятку лучших нападающих в мире
    >Обычно он стоит 100 миллионов евро
    челси обязаны забирать такого топаря свободным

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  6. electric 02.03.2018 09:02 # electric
    Придёт вытаскивать аснл со дна.

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