Каррагер посоветовал Венгеру объявить об уходе в конце сезона

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер призвал Арсена Венгера объявить об уходе из "Арсенала" по окончании нынешнего сезона.

В течение считанных суток "Арсенал" дважды разгромно уступил "Манчестер Сити" – сначала в финале Кубка Лиги, а затем и в рамках Премьер-Лиги. По мнению Каррагера, Венгер уже не сможет остановить кризис.



"Негатив можно превратить в позитив только одним способом: Венгеру следует выйти к прессе вместе с советом директором и объявить, что он покинет клуб в конце сезона".



"Мы сможем обсудить его достижения, сказать, что он один из величайших тренеров в Премьер-Лиге, один из величайших тренеров в английском футболе. Именно так им следует сделать, иначе болельщики "Арсенала" не захотят, чтобы их клуб выиграл Лигу Европы. В таком случае они вернутся в Лигу Чемпионов, а тренер может остаться".



"Я обожаю Венгера, он легенда этого клуба, но, думаю, пришла пора уйти и назначить на его место кого-то другого. За последние четыре года он трижды побеждал в Кубке Англии, но кто-то должен прийти и начать делать эту работу еще лучше", - сообщил Каррагер.