Каррагер посоветовал Венгеру объявить об уходе в конце сезона

Арсен Венгер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер призвал Арсена Венгера объявить об уходе из "Арсенала" по окончании нынешнего сезона.

В течение считанных суток "Арсенал" дважды разгромно уступил "Манчестер Сити" – сначала в финале Кубка Лиги, а затем и в рамках Премьер-Лиги. По мнению Каррагера, Венгер уже не сможет остановить кризис.

"Негатив можно превратить в позитив только одним способом: Венгеру следует выйти к прессе вместе с советом директором и объявить, что он покинет клуб в конце сезона".

"Мы сможем обсудить его достижения, сказать, что он один из величайших тренеров в Премьер-Лиге, один из величайших тренеров в английском футболе. Именно так им следует сделать, иначе болельщики "Арсенала" не захотят, чтобы их клуб выиграл Лигу Европы. В таком случае они вернутся в Лигу Чемпионов, а тренер может остаться".

"Я обожаю Венгера, он легенда этого клуба, но, думаю, пришла пора уйти и назначить на его место кого-то другого. За последние четыре года он трижды побеждал в Кубке Англии, но кто-то должен прийти и начать делать эту работу еще лучше", - сообщил Каррагер.




Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 02.03.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. dnb 02.03.2018 09:52 # dnb
    АХАХА какие за 4 года трижды победы в КА?)))) Каррагер ты чо куришь, если в этом году МС выиграл, в позапрошлом году МЮ. в 14 и 15 году они только побеждали

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  2. fc-zenit 02.03.2018 08:38 # fc-zenit
    ты дурак чтоль, Джейми? Пусть венгре и дальше топчет гейклуб, а то еще не все гуннерасты под шконкой.

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  3. reddevil13 02.03.2018 08:16 # reddevil13
    Этот довен хочет чтобы гг выбили лфц из топ-4?

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