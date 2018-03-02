Лэмпард уверен, что "Челси" может победить на "Камп Ноу"
Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что "синие" могут преподнести сенсацию и победить "Барселону" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Несмотря на то, что первая встреча в Лондоне завершилась вничью 1:1 и оставила "Челси" сомнительные шансы на выход в четвертьфинал, Лэмпард уверен: если "синие" продемонстрируют игру аналогичного уровня, то "Барселона" вылетит из турнира.
"По силам ли им победить "Барселону"? Я думаю, да. "Челси" показал великолепную игру в первом матче. Из числа английских команд в плей-офф Лиги Чемпионов они лучше всех обороняются, а с Виллианом и Азаром еще и здорово контратакуют".
"Если они сыграют так, как на "Стэмфорд Бридж", они вполне могут победить. Конечно, любая поездка на "Камп Ноу" сулит вам проблемы, особенно от Лионеля Месси. Но, думаю, у "Челси" определенно есть шанс", - сообщил Лэмпард talkSPORT.
02.03.2018 07:00
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Всегда есть шансы и в 2011 никто не верил.
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Вангую 2-2 на Ноу камп!
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Щолси достаточно и в результативную ничью скатать. Одним словом без шансов
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пфффф.... Барса минимум двушку положит на Кампноу, сможет ли Щолси забить три? хааххаахаха! Лэмпс конечно крутой, но тут он чет переборщил...
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