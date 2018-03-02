Лэмпард уверен, что "Челси" может победить на "Камп Ноу"

Виллиан Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что "синие" могут преподнести сенсацию и победить "Барселону" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что первая встреча в Лондоне завершилась вничью 1:1 и оставила "Челси" сомнительные шансы на выход в четвертьфинал, Лэмпард уверен: если "синие" продемонстрируют игру аналогичного уровня, то "Барселона" вылетит из турнира.

"По силам ли им победить "Барселону"? Я думаю, да. "Челси" показал великолепную игру в первом матче. Из числа английских команд в плей-офф Лиги Чемпионов они лучше всех обороняются, а с Виллианом и Азаром еще и здорово контратакуют".

"Если они сыграют так, как на "Стэмфорд Бридж", они вполне могут победить. Конечно, любая поездка на "Камп Ноу" сулит вам проблемы, особенно от Лионеля Месси. Но, думаю, у "Челси" определенно есть шанс", - сообщил Лэмпард talkSPORT.



Метки Барселона, Лига Чемпионов, Лэмпард, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 02.03.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 02.03.2018 08:22 # bluehonorcfc9
    Всегда есть шансы и в 2011 никто не верил.

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  2. cezar 02.03.2018 07:17 # cezar
    Вангую 2-2 на Ноу камп!

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  3. mazinho-united 02.03.2018 07:14 # mazinho-united
    Щолси достаточно и в результативную ничью скатать. Одним словом без шансов

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  4. kara-balapan 02.03.2018 07:04 # kara-balapan
    пфффф.... Барса минимум двушку положит на Кампноу, сможет ли Щолси забить три? хааххаахаха! Лэмпс конечно крутой, но тут он чет переборщил...

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