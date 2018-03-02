Лэмпард уверен, что "Челси" может победить на "Камп Ноу"

Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что "синие" могут преподнести сенсацию и победить "Барселону" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что первая встреча в Лондоне завершилась вничью 1:1 и оставила "Челси" сомнительные шансы на выход в четвертьфинал, Лэмпард уверен: если "синие" продемонстрируют игру аналогичного уровня, то "Барселона" вылетит из турнира.



"По силам ли им победить "Барселону"? Я думаю, да. "Челси" показал великолепную игру в первом матче. Из числа английских команд в плей-офф Лиги Чемпионов они лучше всех обороняются, а с Виллианом и Азаром еще и здорово контратакуют".



"Если они сыграют так, как на "Стэмфорд Бридж", они вполне могут победить. Конечно, любая поездка на "Камп Ноу" сулит вам проблемы, особенно от Лионеля Месси. Но, думаю, у "Челси" определенно есть шанс", - сообщил Лэмпард talkSPORT.