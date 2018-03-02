"Ливерпуль" положил глаз на очередного игрока "Саутгемптона"
Полузащитник Марио Лемина может стать очередным игроком "Саутгемптона", которого попытается приобрести "Ливерпуль".
Напомним, с июня 2014 "красные" переманили с "Сент Мэри" уже шесть игроков: Рики Ламберта, Адама Лаллану, Деяна Лврена, Натаниэля Клайеа, Садио Мане и Виргила Ван Дейка.
Продолжить эту традицию грядущим летом может Лемина. Как утверждает L'Equipe, на "Энфилде" видят в 24-летнем игроке сборной Габона идеального партнера для приходящего из "РБ Лейпцига" Наби Кейта.
Прошлым летом ради приобретения Марио "святым" пришлось обновить свой трансферный рекорд, заплатив "Ювентусу" 18 миллионов фунтов в качестве компенсации. Лемина на высоком уровне проводит свой дебютный сезон и, по слухам, также смог заинтересовать "Арсенал".
02.03.2018 06:00
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Последние комментарии:
Черная Пятница, shoping timeee :)
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Для отвода глаз кем попало интересуется, это нормально
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Фарм клуб LFC работает ударными темпами!
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Пора выкупить весь Саутгемптон.. Весь город.
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Уже даже не удивительно и не смешно... Стандартная новость из разряда Венгер остается, Сити разгромил соперника или Моур хочет больше денег на трансферы...
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Ха, а может Клопп просто работает над сыгранностью своего клуба как в Ultimate Team, собирает команду из игроков одной лиги, страны и одного клуба для идеальных связей между игроками?Гений, топ
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