"Ливерпуль" положил глаз на очередного игрока "Саутгемптона"

Полузащитник Марио Лемина может стать очередным игроком "Саутгемптона", которого попытается приобрести "Ливерпуль".

Напомним, с июня 2014 "красные" переманили с "Сент Мэри" уже шесть игроков: Рики Ламберта, Адама Лаллану, Деяна Лврена, Натаниэля Клайеа, Садио Мане и Виргила Ван Дейка.



Продолжить эту традицию грядущим летом может Лемина. Как утверждает L'Equipe, на "Энфилде" видят в 24-летнем игроке сборной Габона идеального партнера для приходящего из "РБ Лейпцига" Наби Кейта.



Прошлым летом ради приобретения Марио "святым" пришлось обновить свой трансферный рекорд, заплатив "Ювентусу" 18 миллионов фунтов в качестве компенсации. Лемина на высоком уровне проводит свой дебютный сезон и, по слухам, также смог заинтересовать "Арсенал".