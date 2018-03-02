"Ливерпуль" положил глаз на очередного игрока "Саутгемптона"

Роберто Фирмино и Марио Лемина Полузащитник Марио Лемина может стать очередным игроком "Саутгемптона", которого попытается приобрести "Ливерпуль".

Напомним, с июня 2014 "красные" переманили с "Сент Мэри" уже шесть игроков: Рики Ламберта, Адама Лаллану, Деяна Лврена, Натаниэля Клайеа, Садио Мане и Виргила Ван Дейка.

Продолжить эту традицию грядущим летом может Лемина. Как утверждает L'Equipe, на "Энфилде" видят в 24-летнем игроке сборной Габона идеального партнера для приходящего из "РБ Лейпцига" Наби Кейта.

Прошлым летом ради приобретения Марио "святым" пришлось обновить свой трансферный рекорд, заплатив "Ювентусу" 18 миллионов фунтов в качестве компенсации. Лемина на высоком уровне проводит свой дебютный сезон и, по слухам, также смог заинтересовать "Арсенал".



Метки Лемина, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2018 06:00

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  1. lfcallday 02.03.2018 08:39 # lfcallday
    Черная Пятница, shoping timeee :)

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  2. suarezov 02.03.2018 07:30 # suarezov
    Для отвода глаз кем попало интересуется, это нормально

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  3. liverpool1892est 02.03.2018 07:09 # liverpool1892est
    Фарм клуб LFC работает ударными темпами!

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  4. scouser2005 02.03.2018 06:43 # scouser2005
    Пора выкупить весь Саутгемптон.. Весь город.

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  5. kara-balapan 02.03.2018 06:34 # kara-balapan
    Уже даже не удивительно и не смешно... Стандартная новость из разряда Венгер остается, Сити разгромил соперника или Моур хочет больше денег на трансферы...

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  6. f345 02.03.2018 06:13 # f345
    Ха, а может Клопп просто работает над сыгранностью своего клуба как в Ultimate Team, собирает команду из игроков одной лиги, страны и одного клуба для идеальных связей между игроками?Гений, топ

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