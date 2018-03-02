Кейн и Ходжсон — лучшие в Лондоне в 2017 году

Харри Кейн В четверг вечером состоялась ежегодная церемония вручения футбольных наград в Лондоне. На сей раз главные призы достались Харри Кейну из "Тоттенхэма" и Рою Ходжсону из "Кристал Пэлас".

Кейн, напомним, стал самым результативным игроком Европы в 2017 году, если учитывать голы за клуб и сборную. 24-летний англичанин отличился даже больше раз, чем Лионель Месси — 56.

Весьма ударно Харри проводит и нынешний сезон, забив уже 35 голов за "шпор". Публика по достоинству оценила успехи Кейна, присудив тому награду лучшему лондонскому футболисту Премьер-Лиги в 2017 году.

В борьбе за этот приз Кейн обошел своих одноклубников Кристиана Эриксена и Сон Хен Мина, Сесара Аспиликуэту из "Челси" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".

Награда же Тренеру Года в Лондоне досталась 70-летнему Ходжсону, который в сентябре принял находившийся на дне таблицы Премьер-Лиги "Пэлас". Рою удалось преобразить игру "орлов" и вытащить их из тройки неудачников.

Помимо Ходжсона, на звание лучшего тренера в Лондоне также претендовали Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Славиша Йоканович из "Фулхэма", Нил Харрис из "Миллуолла" и возглавляющая женскую команду "Челси" Эмма Хейс.

Наконец, еще две награды — лучшему игроку Футбольной Лиги и лучшему молодому игроку (не старше 23 лет) — взял 17-летний защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон.

Юный Сессеньон совершенно выдающимся образом проводит этот сезон, отличившись 13 раз в 34 матчах Чемпионшипа. Причем восемь из этих 13 голов левый защитник забил после Нового года.



Метки Кейн, Кристал Пэлас, награды, Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2018 02:55

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  1. electric 02.03.2018 08:42 # electric
    Ныркейн переоценка. Весь петунхэм играет на его стату.

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  2. mcfc-fantactic 02.03.2018 07:38 # mcfc-fantactic
    Униженные и оскорбленные сделали себе награду- лючие в ландане))) ржунимагу. Да потому что ептойть, все знают что в Аглии КОРОЛИ- МАН СИТИ!!! Комон Сити!

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  3. j-silver 02.03.2018 07:13 # j-silver
    кейн жуткий топарик, в челсистон его

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  4. mo-mo 02.03.2018 05:54 # mo-mo
    а где же лучший в мире по обводкам великий озар гений конте????

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  5. wengerrrro 02.03.2018 03:09 # wengerrrro
    ходжсон только за три месяца получил?)

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