Кейн и Ходжсон — лучшие в Лондоне в 2017 году

В четверг вечером состоялась ежегодная церемония вручения футбольных наград в Лондоне. На сей раз главные призы достались Харри Кейну из "Тоттенхэма" и Рою Ходжсону из "Кристал Пэлас".

Кейн, напомним, стал самым результативным игроком Европы в 2017 году, если учитывать голы за клуб и сборную. 24-летний англичанин отличился даже больше раз, чем Лионель Месси — 56.



Весьма ударно Харри проводит и нынешний сезон, забив уже 35 голов за "шпор". Публика по достоинству оценила успехи Кейна, присудив тому награду лучшему лондонскому футболисту Премьер-Лиги в 2017 году.



В борьбе за этот приз Кейн обошел своих одноклубников Кристиана Эриксена и Сон Хен Мина, Сесара Аспиликуэту из "Челси" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".



Награда же Тренеру Года в Лондоне досталась 70-летнему Ходжсону, который в сентябре принял находившийся на дне таблицы Премьер-Лиги "Пэлас". Рою удалось преобразить игру "орлов" и вытащить их из тройки неудачников.



Помимо Ходжсона, на звание лучшего тренера в Лондоне также претендовали Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Славиша Йоканович из "Фулхэма", Нил Харрис из "Миллуолла" и возглавляющая женскую команду "Челси" Эмма Хейс.



Наконец, еще две награды — лучшему игроку Футбольной Лиги и лучшему молодому игроку (не старше 23 лет) — взял 17-летний защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон.



Юный Сессеньон совершенно выдающимся образом проводит этот сезон, отличившись 13 раз в 34 матчах Чемпионшипа. Причем восемь из этих 13 голов левый защитник забил после Нового года.