Кейн и Ходжсон — лучшие в Лондоне в 2017 году
В четверг вечером состоялась ежегодная церемония вручения футбольных наград в Лондоне. На сей раз главные призы достались Харри Кейну из "Тоттенхэма" и Рою Ходжсону из "Кристал Пэлас".
Кейн, напомним, стал самым результативным игроком Европы в 2017 году, если учитывать голы за клуб и сборную. 24-летний англичанин отличился даже больше раз, чем Лионель Месси — 56.
Весьма ударно Харри проводит и нынешний сезон, забив уже 35 голов за "шпор". Публика по достоинству оценила успехи Кейна, присудив тому награду лучшему лондонскому футболисту Премьер-Лиги в 2017 году.
В борьбе за этот приз Кейн обошел своих одноклубников Кристиана Эриксена и Сон Хен Мина, Сесара Аспиликуэту из "Челси" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".
Награда же Тренеру Года в Лондоне досталась 70-летнему Ходжсону, который в сентябре принял находившийся на дне таблицы Премьер-Лиги "Пэлас". Рою удалось преобразить игру "орлов" и вытащить их из тройки неудачников.
Помимо Ходжсона, на звание лучшего тренера в Лондоне также претендовали Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Славиша Йоканович из "Фулхэма", Нил Харрис из "Миллуолла" и возглавляющая женскую команду "Челси" Эмма Хейс.
Наконец, еще две награды — лучшему игроку Футбольной Лиги и лучшему молодому игроку (не старше 23 лет) — взял 17-летний защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон.
Юный Сессеньон совершенно выдающимся образом проводит этот сезон, отличившись 13 раз в 34 матчах Чемпионшипа. Причем восемь из этих 13 голов левый защитник забил после Нового года.
02.03.2018 02:55
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Последние комментарии:
Ныркейн переоценка. Весь петунхэм играет на его стату.
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Униженные и оскорбленные сделали себе награду- лючие в ландане))) ржунимагу. Да потому что ептойть, все знают что в Аглии КОРОЛИ- МАН СИТИ!!! Комон Сити!
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кейн жуткий топарик, в челсистон его
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а где же лучший в мире по обводкам великий озар гений конте????
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ходжсон только за три месяца получил?)
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