Венгер уверен, что "Арсенал" прервет черную полосу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призвал фанатов клуба сплотиться и выразил уверенность, что "канониры" найдут выход из кризиса.

Два разгромных поражения кряду от "Манчестер Сити" в течение одной недели, возможно, стали определяющими для "Арсенала" в этом сезоне. Подопечные Венгера упустили наиболее реальную возможность завоевать трофей и практически лишились шансов ворваться в топ-4 Премьер-Лиги — теперь отставание от зоны Лиги Чемпионов является двузначным.



После матча на "Эмирейтс" находящийся под громадным давлением Венгер попытался найти позитив, выразив уверенность, что рано или поздно эта черная полоса прервется.



"Конечно, я уверен, что мы прервем эту полосу. В жизни нет ничего постоянного — за исключением суждений, которые постоянны".



"Все в твоих руках и зависит от того, как ты отреагируешь, как ты сосредоточишься и как постараешься, чтобы изменить ситуацию".



"Низкая уверенность в себе — это всегда опасно. Чтобы обрести уверенность, необходимо приложить усилия и оставаться сплоченными в момент, когда все очень сложно. Ты поднимаешься по ступенькам, а опускаешься на лифте — так это работает с уверенностью".



"Мы хотим играть в хороший футбол, и когда на тебя оказывают такого рода давление, ты должен показать, что являешься сильной и сплоченной организацией, а не разобщенной. Ты должен оставаться вместе, сохранять концентрацию и работать еще упорнее, чтобы вернуть уверенность в себе", — цитирует Венгера Evening Standard.