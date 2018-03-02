Венгер уверен, что "Арсенал" прервет черную полосу

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призвал фанатов клуба сплотиться и выразил уверенность, что "канониры" найдут выход из кризиса.

Два разгромных поражения кряду от "Манчестер Сити" в течение одной недели, возможно, стали определяющими для "Арсенала" в этом сезоне. Подопечные Венгера упустили наиболее реальную возможность завоевать трофей и практически лишились шансов ворваться в топ-4 Премьер-Лиги — теперь отставание от зоны Лиги Чемпионов является двузначным.

После матча на "Эмирейтс" находящийся под громадным давлением Венгер попытался найти позитив, выразив уверенность, что рано или поздно эта черная полоса прервется.

"Конечно, я уверен, что мы прервем эту полосу. В жизни нет ничего постоянного — за исключением суждений, которые постоянны".

"Все в твоих руках и зависит от того, как ты отреагируешь, как ты сосредоточишься и как постараешься, чтобы изменить ситуацию".

"Низкая уверенность в себе — это всегда опасно. Чтобы обрести уверенность, необходимо приложить усилия и оставаться сплоченными в момент, когда все очень сложно. Ты поднимаешься по ступенькам, а опускаешься на лифте — так это работает с уверенностью".

"Мы хотим играть в хороший футбол, и когда на тебя оказывают такого рода давление, ты должен показать, что являешься сильной и сплоченной организацией, а не разобщенной. Ты должен оставаться вместе, сохранять концентрацию и работать еще упорнее, чтобы вернуть уверенность в себе", — цитирует Венгера Evening Standard.



Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2018 02:35

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Последние комментарии:




  1. kalei 02.03.2018 06:48 # kalei
    Отойди на годик когда Арсенал без тебя будет болтаться внизу снова позовут

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  2. mrjingles 02.03.2018 05:54 # mrjingles
    Он только о полосе между.булками думает

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  3. zhanik7 02.03.2018 05:28 # zhanik7
    Конечно прервет, как только тебя выпнут из клуба!

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  4. scouser2005 02.03.2018 05:01 # scouser2005
    Футболки перестали продаваться. Неудивительно.

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  5. van-der-slav 02.03.2018 03:11 # van-der-slav
    Сам бы лучше давно ушел, прогресса ноль вот так и докатился до шестого места

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