"Сити" второй раз за четыре дня разгромил "Арсенал"

"Манчестер Сити" второй раз за четыре последних дня устроил показательную порку "Арсеналу", разгромив своего соперника в рамках Премьер-Лиги с тем же счетом, что и в финале Кубка Лиги — 0:3.

Относительно воскресного финала Кубка Лиги "канониры" недосчитались выбывших с травмами Начо Монреаля и Джека Уилшира. Зато вернулись в состав Петр Чех, Сеад Колашинвц, Генрих Мхитарян и Данни Уэлбек.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола тоже поменял голкипера, вернув на ворота своего первого номера Эдерсона. Вместо травмированного Фернандиньо появился Бернарду Силва.



Матч на "Эмирейтс" начался достаточно спокойно, обе команды были осторожны. Первый опасный момент возник на восьмой минуте, когда Аарон Рэмси простреливал вдоль ворот, а Венсан Компани едва не сотворил автогол — Эдерсон исправил оплошность партнера.



Вскоре хозяева еще раз размяли Эдерсона. Это Мхитарян отметился неплохим ударом с дистанции. А на 15-й минуте последовал ответ "Сити". Лерой Сане совершил ускорение, промчавшись мимо нескольких соперников и отдав передачу на линию штрафной Бернарду Силве, который переложил мяч под левую ногу и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.



После пропущенного гола "Арсенал" несколько оживился и нанес пару неплохих ударов, однако Эдерсон был на высоте. "Горожане" взяли паузу, но на 28-й минуте провели кинжальную атаку. Сане вновь проявил свою прыткость, классно сыграв на левом фланге, после чего отдал передачу в центр на Серхио Агуэро, а тот коротким пасом вывел на удар Давида Сильву, который с линии вратарской пробил над Чехом — 0:2.



Спустя пять минут "Сити" разыграл еще одну стремительную комбинацию. Кайл Уолкер выполнил далеко не идеальный прострел с правого фланга к воротам, а Сане, опередив Эктора Белллерина, укротил мяч и в касание поразил цель — 0:3.



Вскоре Агуэро мог сделать счет еще крупнее, однако Чех отразил его удар в упор. Перед перерывом "канониры" отчаянно стремились отыграть хотя бы один гол, однако гости достаточно уверенно отразили этот натиск.



В начале второго тайма Мхитарян нарвался на фол Николаса Отаменди в штрафной, и рефери назначил пенальти. Однако "канонирам" вновь не повезло — Эдерсон вытащил мяч из угла ворот после удара Пьер-Эмерика Обамеянга.



После перерыва "горожане" уже особо не помышляли об атаках, перейдя в энергосберегающий режим и сосредоточившись на сдерживании соперника. При этом "Сити" довольно много держал мяч и не позволял "Арсеналу" создавать моменты.



Вторые 45 минут "горожане" провели в тренировочном режиме, но один реальный шанс забить очередной гол имели — Агуэро вновь не удалось переиграть Чеха. "Канониры", несмотря на все свои старания, так и не смогли размочить счет.



"Арсенал" второй раз в течение недели разгромно проиграл "Сити" с крупным счетом. У себя дома "канониры" выглядели практически обреченными, и им еще повезло, что "горожане" решили ограничиться тремя голами.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче