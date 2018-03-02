"Сити" второй раз за четыре дня разгромил "Арсенал"
"Манчестер Сити" второй раз за четыре последних дня устроил показательную порку "Арсеналу", разгромив своего соперника в рамках Премьер-Лиги с тем же счетом, что и в финале Кубка Лиги — 0:3.
Относительно воскресного финала Кубка Лиги "канониры" недосчитались выбывших с травмами Начо Монреаля и Джека Уилшира. Зато вернулись в состав Петр Чех, Сеад Колашинвц, Генрих Мхитарян и Данни Уэлбек.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола тоже поменял голкипера, вернув на ворота своего первого номера Эдерсона. Вместо травмированного Фернандиньо появился Бернарду Силва.
Матч на "Эмирейтс" начался достаточно спокойно, обе команды были осторожны. Первый опасный момент возник на восьмой минуте, когда Аарон Рэмси простреливал вдоль ворот, а Венсан Компани едва не сотворил автогол — Эдерсон исправил оплошность партнера.
Вскоре хозяева еще раз размяли Эдерсона. Это Мхитарян отметился неплохим ударом с дистанции. А на 15-й минуте последовал ответ "Сити". Лерой Сане совершил ускорение, промчавшись мимо нескольких соперников и отдав передачу на линию штрафной Бернарду Силве, который переложил мяч под левую ногу и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.
После пропущенного гола "Арсенал" несколько оживился и нанес пару неплохих ударов, однако Эдерсон был на высоте. "Горожане" взяли паузу, но на 28-й минуте провели кинжальную атаку. Сане вновь проявил свою прыткость, классно сыграв на левом фланге, после чего отдал передачу в центр на Серхио Агуэро, а тот коротким пасом вывел на удар Давида Сильву, который с линии вратарской пробил над Чехом — 0:2.
Спустя пять минут "Сити" разыграл еще одну стремительную комбинацию. Кайл Уолкер выполнил далеко не идеальный прострел с правого фланга к воротам, а Сане, опередив Эктора Белллерина, укротил мяч и в касание поразил цель — 0:3.
Вскоре Агуэро мог сделать счет еще крупнее, однако Чех отразил его удар в упор. Перед перерывом "канониры" отчаянно стремились отыграть хотя бы один гол, однако гости достаточно уверенно отразили этот натиск.
В начале второго тайма Мхитарян нарвался на фол Николаса Отаменди в штрафной, и рефери назначил пенальти. Однако "канонирам" вновь не повезло — Эдерсон вытащил мяч из угла ворот после удара Пьер-Эмерика Обамеянга.
После перерыва "горожане" уже особо не помышляли об атаках, перейдя в энергосберегающий режим и сосредоточившись на сдерживании соперника. При этом "Сити" довольно много держал мяч и не позволял "Арсеналу" создавать моменты.
Вторые 45 минут "горожане" провели в тренировочном режиме, но один реальный шанс забить очередной гол имели — Агуэро вновь не удалось переиграть Чеха. "Канониры", несмотря на все свои старания, так и не смогли размочить счет.
"Арсенал" второй раз в течение недели разгромно проиграл "Сити" с крупным счетом. У себя дома "канониры" выглядели практически обреченными, и им еще повезло, что "горожане" решили ограничиться тремя голами.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
02.03.2018 00:35
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Последние комментарии:
Арсенал немало денег кстати потратил. но результат - ЛЕ и слив под шконарь многотысячной фоннадской базы. И ожидаемо Обезьянг просто переоцененка, в противном случае он бы перешёл в условный Атлетико или Баварию и играл бы в ЛЧ. А не в кризисный Арсик и ЛЕ
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Бедный Генрих, переходил в Арсенал ради атакующего футбола.
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Думал, Арс не проиграет...
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последний мяч забит так, будто игроков защиты и на поле нет вовсе. За Агуэро радостно. Суперфорвард, несмотря на хронические травмы, каждый раз возвращается на очень высокий уровень
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чето рили уже не хочется ссать на ггшек и гейклуб в целом...
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как хорошо, что Сити это не Борнмут. 0-3 дома... ну вы помните
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Ктоооо...кто проживает на дне океана?
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Все как обычно, несмотря на некоторых порхатых арсафанов, которые кукарекали про разЪеб Сити,на классе обыграли канониров. Венгер только и мог что, просить Пепа не унижать уж слишком большим разгромом( и ежу понятно, чего он там втирал перед игрой ошалевшему от холода Пепу ). Нужен новый коуч арсеналу, Венгер уже в своей старой пробитой лодке не чует что посудина идет ко дну, а пушки заржавели.
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кто то останется за бортом:
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
(ответить)
У Вени обычно удавались "ответки" и работа над ошибками. Человек уже изжил себя как тренер в этом клубе.
С другой стороны такой сити в этом сезоне в силах остановить только ЛФК, а проебы остальных неудевительны.
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Есть такая традиция - аснл е6ать.
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неужели лфц так и останется единственной тимой ,которая болие лимение дала отпор сити в чемпе,неудивительно что сити столь легко берет чемп -учитывая что 18 команд из 19 уже проёбывают матч с сити еще до свистка
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Гвардиоловский Сити хорош! Это лучший Сити со времен прихода Шейхов.
Нам будет трудновато в эти выходные.
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Когда Пеп говорил, что это будет самым тяжелым испытанием для Сити, Арсен и местные конарята наверное подумали, что Пеп на полном серьезе сказал это ) По игре, для Сити самая легкая игра была, покарята уже на 30 очков отстали пипец. И что за гейские линии были на поле?
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Иди в очко, мудила. Челси и без Абрама занял второе место в Англии. Как раз перед покупкой. Учи историю.
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двойное проникновение
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старый придурок
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Жалкий клубишка, начало конца.
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Я думал 5-0 будет ))
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но до 10 места Челси далеко, такое дно ещё пробить суметь нужно. Арсенал клуб с историей, а не игрушка Абрама, всеж.
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