Обамеянг: "Только "Арсенал" сделал предложение насчет меня"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что в январе у него не не было других предложений, кроме как от "Арсенала".

После закрытия зимнего трансферного окна исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке признал, что своим отвратительным поведением и регулярными нарушениями дисциплины Обамнянг заставил клуб продать его.



Впрочем, в январе "Боруссия" и не скрывала, что открыта к предложениям насчет своего бомбардира, однако другие клубы так и не решились вступить в борьбу за 28-летнего габонца.



"Переход в "Арсенал" бы большим шагом для меня, ведь это большой клуб. На мой взгляд, "Арсенал" немного больше "Боруссии", и это хороший шаг для меня и моей карьеры".



"Я не хотел уезжать, например, в Китай, потому что все еще хочу многого добиться в Европе, прежде чем задумаюсь о Китае или Америке".



"Арсенал" был единственным клубом, который сделал предложение, настоящее предложение, и я по-настоящему рад, что перешел сюда, ведь это хороший клуб", — сообщил Обамеянг Sky Sports.