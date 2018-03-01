Обамеянг: "Только "Арсенал" сделал предложение насчет меня"
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что в январе у него не не было других предложений, кроме как от "Арсенала".
После закрытия зимнего трансферного окна исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке признал, что своим отвратительным поведением и регулярными нарушениями дисциплины Обамнянг заставил клуб продать его.
Впрочем, в январе "Боруссия" и не скрывала, что открыта к предложениям насчет своего бомбардира, однако другие клубы так и не решились вступить в борьбу за 28-летнего габонца.
"Переход в "Арсенал" бы большим шагом для меня, ведь это большой клуб. На мой взгляд, "Арсенал" немного больше "Боруссии", и это хороший шаг для меня и моей карьеры".
"Я не хотел уезжать, например, в Китай, потому что все еще хочу многого добиться в Европе, прежде чем задумаюсь о Китае или Америке".
"Арсенал" был единственным клубом, который сделал предложение, настоящее предложение, и я по-настоящему рад, что перешел сюда, ведь это хороший клуб", — сообщил Обамеянг Sky Sports.
01.03.2018 22:00
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Последние комментарии:
я же говорил что гейклуб покупают только никому не нужных игроков. Даже боруссия мечтала избавиться от него.
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ахахах, эпик
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так бы сыбаса в другой норм клуб
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