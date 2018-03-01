Обамеянг: "Только "Арсенал" сделал предложение насчет меня"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что в январе у него не не было других предложений, кроме как от "Арсенала".

После закрытия зимнего трансферного окна исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке признал, что своим отвратительным поведением и регулярными нарушениями дисциплины Обамнянг заставил клуб продать его.

Впрочем, в январе "Боруссия" и не скрывала, что открыта к предложениям насчет своего бомбардира, однако другие клубы так и не решились вступить в борьбу за 28-летнего габонца.

"Переход в "Арсенал" бы большим шагом для меня, ведь это большой клуб. На мой взгляд, "Арсенал" немного больше "Боруссии", и это хороший шаг для меня и моей карьеры".

"Я не хотел уезжать, например, в Китай, потому что все еще хочу многого добиться в Европе, прежде чем задумаюсь о Китае или Америке".

"Арсенал" был единственным клубом, который сделал предложение, настоящее предложение, и я по-настоящему рад, что перешел сюда, ведь это хороший клуб", — сообщил Обамеянг Sky Sports.



Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2018 22:00

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  1. fc-zenit 02.03.2018 07:01 # fc-zenit
    я же говорил что гейклуб покупают только никому не нужных игроков. Даже боруссия мечтала избавиться от него.

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  2. cristean2 01.03.2018 23:57 # cristean2
    ахахах, эпик

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  3. wengerrrro 01.03.2018 22:49 # wengerrrro
    так бы сыбаса в другой норм клуб

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