Лэмпард готов к работе в низших дивизионах

Фрэнк Лэмпард Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что "не боится запятнать свои руки", начав самостоятельную тренерскую карьеру с низших дивизионов.

Лишь накануне лучший бомбардир "синих" всех времен рассказал, что находится в двух месяцев от получения тренерской лицензии УЕФА категории A. Это позволит Лэмпарду возглавить любой клуб, не участвующий в еврокубках.

Еще через один год Фрэнк планирует обзавестись Pro-лицензией, однако 39-летний англичанин не собирается ждать предложений от больших клубов, а готов начать с низов.

"Тренировать на высшем уровне — это моя мечта. Не обладай я такими амбициями, не было бы смысла и начинать это все".

"Я правда не могу ответить, где начнется моя самостоятельная карьера, потому что я пока не знаю, однако я открыт к предложениям. Я буду рассматривать каждый вариант отдельно по мере их поступления".

"Есть много различных путей, которыми можно пойти. Например, Стивен Джеррард работает с молодыми парнями в "Ливерпуле". Также можно отправиться в Чемпионшип или ниже, чтобы постараться получить работу там".

"Я определенно не боюсь запятнать свои руки работой в низших дивизионах, потому что мне нужно проявить себя", — сообщил Лэмпард talkSPORT.



Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 01.03.2018 21:56 # kojan
    у Лемпса получится... а вот главной ливерной звезде, без титульной "легенде" пожизненно тренировать дворовый "кожаный мяч"...

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  2. chr1s8rown 01.03.2018 21:43 # chr1s8rown
    извращенец

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  3. blackdreamer 01.03.2018 21:41 # blackdreamer
    ну в след сезоне щолсей в чемпионшип вылетет там и потренькаешь

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  4. bezviz 01.03.2018 21:39 # bezviz
    легенда Сити, душа Сити

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