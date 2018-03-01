Лэмпард готов к работе в низших дивизионах

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что "не боится запятнать свои руки", начав самостоятельную тренерскую карьеру с низших дивизионов.

Лишь накануне лучший бомбардир "синих" всех времен рассказал, что находится в двух месяцев от получения тренерской лицензии УЕФА категории A. Это позволит Лэмпарду возглавить любой клуб, не участвующий в еврокубках.



Еще через один год Фрэнк планирует обзавестись Pro-лицензией, однако 39-летний англичанин не собирается ждать предложений от больших клубов, а готов начать с низов.



"Тренировать на высшем уровне — это моя мечта. Не обладай я такими амбициями, не было бы смысла и начинать это все".



"Я правда не могу ответить, где начнется моя самостоятельная карьера, потому что я пока не знаю, однако я открыт к предложениям. Я буду рассматривать каждый вариант отдельно по мере их поступления".



"Есть много различных путей, которыми можно пойти. Например, Стивен Джеррард работает с молодыми парнями в "Ливерпуле". Также можно отправиться в Чемпионшип или ниже, чтобы постараться получить работу там".



"Я определенно не боюсь запятнать свои руки работой в низших дивизионах, потому что мне нужно проявить себя", — сообщил Лэмпард talkSPORT.