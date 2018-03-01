"Юнайтед" откладывает перестройку "Олд Траффорд" ради трансферов

"Манчестер Юнайтед" отложил планы по увеличению вместимости "Олд Траффорд", чтобы главный тренер Жозе Моуриньо получил в свое распоряжение солидный бюджет на трансферы.

Изначально боссы клуба планировали увеличить вместимость "Олд Траффорд" с нынешних 75 тысяч мест до 88 тысяч. Это связано с желанием улучшить атмосферу на стадионе, на которую уже не раз жаловался Моуриньо по ходу сезона.



Как стало известно Daily Mail, пока все предложения по реконструкции "Олд Траффорд" находятся лишь в стадии рассмотрения. Финансовый приоритет "Юнайтед" – обеспечить тренера необходимыми средствами для усиления состава.



Несмотря на то, что Моуриньо потратил уже 300 миллионов фунтов на новичков, португалец уверен: этого недостаточно, чтобы выиграть Премьер-Лигу и побороться за победу в Лиге Чемпионов.