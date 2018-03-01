"Юнайтед" откладывает перестройку "Олд Траффорд" ради трансферов
"Манчестер Юнайтед" отложил планы по увеличению вместимости "Олд Траффорд", чтобы главный тренер Жозе Моуриньо получил в свое распоряжение солидный бюджет на трансферы.
Изначально боссы клуба планировали увеличить вместимость "Олд Траффорд" с нынешних 75 тысяч мест до 88 тысяч. Это связано с желанием улучшить атмосферу на стадионе, на которую уже не раз жаловался Моуриньо по ходу сезона.
Как стало известно Daily Mail, пока все предложения по реконструкции "Олд Траффорд" находятся лишь в стадии рассмотрения. Финансовый приоритет "Юнайтед" – обеспечить тренера необходимыми средствами для усиления состава.
Несмотря на то, что Моуриньо потратил уже 300 миллионов фунтов на новичков, португалец уверен: этого недостаточно, чтобы выиграть Премьер-Лигу и побороться за победу в Лиге Чемпионов.
01.03.2018 20:00
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Последние комментарии:
пока Пеп тренирует особенно в Англии не видать Мауру титулов.
эх гений Пеп.
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на "Олд Траффорде" ещё только собрались что-то делать, а у "адекватных" колбасоидов (dimon70 и gerrard08) геморрой свербит...пустобрёхи с осложнённой психологией...
Источник: http://fapl.ru/posts/60891/
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конечно же проблемы не в стиле игры а в составе!
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ключевые слова заголовка-"Юнайтед откладывает"...что можно на Старом Толчке еще?
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Не проще владельцам МЮ взять просто толкового коуча, а не сливать в каждое ТО по 150 лямов? Игры у команды нет+есть возможность закончить чемпионат вне 4-ки сильнейших.
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нужно больше трансферов богу трансферов!
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Да это старый крысятник развалится как только там первый винтик снимать начнут.
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