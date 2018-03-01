"Юнайтед" откладывает перестройку "Олд Траффорд" ради трансферов

Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" отложил планы по увеличению вместимости "Олд Траффорд", чтобы главный тренер Жозе Моуриньо получил в свое распоряжение солидный бюджет на трансферы.

Изначально боссы клуба планировали увеличить вместимость "Олд Траффорд" с нынешних 75 тысяч мест до 88 тысяч. Это связано с желанием улучшить атмосферу на стадионе, на которую уже не раз жаловался Моуриньо по ходу сезона.

Как стало известно Daily Mail, пока все предложения по реконструкции "Олд Траффорд" находятся лишь в стадии рассмотрения. Финансовый приоритет "Юнайтед" – обеспечить тренера необходимыми средствами для усиления состава.

Несмотря на то, что Моуриньо потратил уже 300 миллионов фунтов на новичков, португалец уверен: этого недостаточно, чтобы выиграть Премьер-Лигу и побороться за победу в Лиге Чемпионов.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2018 20:00

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  1. cruise877 01.03.2018 21:29 # cruise877
    пока Пеп тренирует особенно в Англии не видать Мауру титулов.
    эх гений Пеп.

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  2. kojan 01.03.2018 21:12 # kojan
    на "Олд Траффорде" ещё только собрались что-то делать, а у "адекватных" колбасоидов (dimon70 и gerrard08) геморрой свербит...пустобрёхи с осложнённой психологией...






    Источник: http://fapl.ru/posts/60891/

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  3. sancho232 01.03.2018 21:06 # sancho232
    конечно же проблемы не в стиле игры а в составе!

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  4. dimon70 01.03.2018 20:24 # dimon70
    ключевые слова заголовка-"Юнайтед откладывает"...что можно на Старом Толчке еще?

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  5. kos9k 01.03.2018 20:11 # kos9k
    Не проще владельцам МЮ взять просто толкового коуча, а не сливать в каждое ТО по 150 лямов? Игры у команды нет+есть возможность закончить чемпионат вне 4-ки сильнейших.

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  6. pauk 01.03.2018 20:03 # pauk
    нужно больше трансферов богу трансферов!

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  7. gerrard08 01.03.2018 20:03 # gerrard08
    Да это старый крысятник развалится как только там первый винтик снимать начнут.

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