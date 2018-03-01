Венгер намекнул, что не уйдет из "Арсенала" по своей воле

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что покинет свой пост по окончании сезона, только если руководство клуба решит его уволить.

После унизительного поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги пресса с небывалыми прежде усилиями принялась спекулировать относительно будущего Венгера, который в мае заключил новый двухлетний контракт.



Даже самые авторитетные английские издания уверены, что боссы лондонского клуба уже составили шорт-лист кандидатов на замену Венгеру, который в последнее время выглядит все более обреченным.



Однако в преддверии домашнего матча Премьер-Лиги против своего обидчика по воскресному финалу Арсен дал понять, что намерен полностью отработать свой контракт, как и все предыдущие. Венгер допускает свой уход из "Арсенала" по окончании сезона только в том случае, если так решит его работодатель.



"Я нахожусь здесь 21 год и всегда исполнял свои обязательства по контракту".



"Планирует ли клуб жизнь без меня? Я не знаю. В жизни ты всегда сосредоточен на том, чтобы качественно делать свою работу. Ты должен проявлять самоотдачу и упорно трудиться. Ты всегда стараешься как можно лучше сделать то, что в твоих руках".



"Что касается вещей, которые неподвластны тебе... Ваше будущее не решается в газетах, как и мое. Я лишь наемный работник, и я стараюсь изо всех сил ради клуба, который люблю", — цитирует Венгера The Independent.