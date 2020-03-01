Новички "Арсенала" просят партнеров "сыграть за Венгера"

Новички "Арсенала" Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг попросили партнеров выразить поддержку главному тренеру Арсену Венгеру хорошей игрой на футбольном поле.

После безвольного поражения "канониров" в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити" Венгер попал под нескончаемый шквал критики. Перебравшиеся на "Эмирейтс" этой зимой Мхитарян и Обамеянг считают, что в сложившейся ситуации команда должна доказать, что по-прежнему верит в своего наставника.



"Сейчас у клуба не самые легкие времена, но мы здесь для того, чтобы сделать все возможное и вернуть "Арсенал" на былые позиции. Я знаю, что будет непросто, но мы постараемся".



"С Венгером очень приятно работать. Он много знает о футболе и всегда готов поделиться советом. Сейчас ему нелегко, но мы должны играть за клуб и тренера: Арсен – большой образец для подражания", - сообщил Мхитарян Sky Sports.



"Он отличный тренер, все это знают. Да, сейчас мы переживаем не самую лучшую серию, но мы должны выложиться по максимуму и показать, что по-прежнему играем за тренера", - добавил Обамеянг.