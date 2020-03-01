Новички "Арсенала" просят партнеров "сыграть за Венгера"

Обамеянг и Мхитарян Новички "Арсенала" Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг попросили партнеров выразить поддержку главному тренеру Арсену Венгеру хорошей игрой на футбольном поле.

После безвольного поражения "канониров" в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити" Венгер попал под нескончаемый шквал критики. Перебравшиеся на "Эмирейтс" этой зимой Мхитарян и Обамеянг считают, что в сложившейся ситуации команда должна доказать, что по-прежнему верит в своего наставника.

"Сейчас у клуба не самые легкие времена, но мы здесь для того, чтобы сделать все возможное и вернуть "Арсенал" на былые позиции. Я знаю, что будет непросто, но мы постараемся".

"С Венгером очень приятно работать. Он много знает о футболе и всегда готов поделиться советом. Сейчас ему нелегко, но мы должны играть за клуб и тренера: Арсен – большой образец для подражания", - сообщил Мхитарян Sky Sports.

"Он отличный тренер, все это знают. Да, сейчас мы переживаем не самую лучшую серию, но мы должны выложиться по максимуму и показать, что по-прежнему играем за тренера", - добавил Обамеянг.




Метки Арсенал, Венгер, Мхитарян, Обамеянг

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. arsenalmuradik 01.03.2018 20:51 # arsenalmuradik
    давайте ребята а вот беллерина спочно надо продать

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  2. fc-oil 01.03.2018 19:27 # fc-oil
    Еще не овенгерились.

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  3. xiaomi 01.03.2018 19:20 # xiaomi
    Вы че долбоебы) Надо сливать этого труп-тренера. Работайте над этим, какая там поддержка, ахаха

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  4. pauk 01.03.2018 18:43 # pauk
    Они думают, что если чаще повторить какой хороший тренер Венгер - это станет правдой?
    Венгер отработанный материал - его идеи остались лет 10-12 назад, а новых он не родил.

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  5. chr1s8rown 01.03.2018 18:31 # chr1s8rown
    лол. они ещё не знают в какую яму попали

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