"Вест Хэм" предлагает Лансини новый контракт

Чтобы удержать своего плеймейкера Мануэля Лансини от перехода в "Ливерпуль", "Вест Хэм" предложил аргентинцу новый контракт.

Мерсисайдский клуб рассматривает 25-летнего Лансини на замену проданному этой зимой Филиппе Коутиньо. По слухам, со своим предложением по Мануэлю "красные" могут обратиться уже по окончании сезона.



Зная об интересе "Ливерпуля" к своему лидеру, "Вест Хэм" пытается заблаговременно решить вопрос с будущим Лансини. Как сообщает London Evening Standard, "молотобойцы" уже предложили Мануэлю новый трудовой договор, предусматривающий значительное увеличение зарплаты.



Действующее соглашение Лансини, по которому игрок получает 35 тысяч фунтов в неделю, истекает летом 2020 года. Сделка включает опцию продления еще на 12 месяцев, но "Вест Хэм" понимает, что Мануэль давно заслужил лучших условий.