"Вест Хэм" предлагает Лансини новый контракт

Мануэль Лансини Чтобы удержать своего плеймейкера Мануэля Лансини от перехода в "Ливерпуль", "Вест Хэм" предложил аргентинцу новый контракт.

Мерсисайдский клуб рассматривает 25-летнего Лансини на замену проданному этой зимой Филиппе Коутиньо. По слухам, со своим предложением по Мануэлю "красные" могут обратиться уже по окончании сезона.

Зная об интересе "Ливерпуля" к своему лидеру, "Вест Хэм" пытается заблаговременно решить вопрос с будущим Лансини. Как сообщает London Evening Standard, "молотобойцы" уже предложили Мануэлю новый трудовой договор, предусматривающий значительное увеличение зарплаты.

Действующее соглашение Лансини, по которому игрок получает 35 тысяч фунтов в неделю, истекает летом 2020 года. Сделка включает опцию продления еще на 12 месяцев, но "Вест Хэм" понимает, что Мануэль давно заслужил лучших условий.




Метки Вест Хэм, контракты, Лансини

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2018 17:00

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