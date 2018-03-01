"Ливерпуль" завершил прошлый сезон с прибылью в 39 миллионов фунтов
"Ливерпуль" отчитался о прибыли в 39 миллионов фунтов, уже после уплаты налогов, за прошлый сезон.
Финансовый год, совпадающий с сезоном в 2015/16, "красные" завершили с убытком в 21 млн. фунтов. Однако отчет за следующие 12 месяцев получился гораздо более впечатляющим.
Помимо чистой прибыли, "Ливерпулю" удалось нарастить и доходы — за прошлый сезон мерсисайдский клуб заработал 364 млн. фунтов, тогда как годом ранее на 62 млн. меньше.
Также "красные" отчитались об увеличении на 12 млн. фунтов доходов в дни матчей — до 74 млн. фунтов. Выросли и поступления от телевидения — на 30 млн. фунтов, до 154 млн.
Одной из причин столь внушительного рывка, не считая постоянно растущих поступлений от телевизионных трансляций, является введение в эксплуатацию новой Главной трибуны, благодаря которой вместимость "Энфилда" увеличилась до 54,074 тыс. зрителей.
Отметим, что в указанный период "Ливерпуль" потратил 91 млн. фунтов на новых игроков и на инфраструктуру. Дополнительные траты запланированы на грядущее лето, когда клуб начнет работу над новой тренировочной базой стоимостью 50 млн. футов.
01.03.2018 16:00
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Последние комментарии:
горишь гоблин
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посвящается dimon70 и тем кто предупреждает, НЕ ЗАМАРАЙТЕСЬ.
1) Ливерпуль стал ПЕРВЫМ клубом Примьер - Лиги , принявшем участие в гей-параде "Красные" активно поддерживают компанию "Kick Homophobia Out Of Football" призывающую к борьбе с гомофобией в футболе.
2) "Ливерпуль" организует матч в защиту геев перед игрой с "Зенитом"
3) "Ливерпуль проведёт показательный матч против гомофобии и предрассудков в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛБГТ) в футбольной среде.
Вопрос: кто поддерживает пидоров? Ответ: всегда и везде такие же пидрилы! Вывод: пидоров поддерживает ливерно- пидрильный клуб!
Вопрос: кто болеет и поддерживает ливерно-пидрильный клуб? Ответ: ливерно-пидрильный клуб поддерживают его такие же "адекватные"- пидрильные болелы. Вывод: колбасоиды и есть те, о кого можно замараться, активные или латентные ******, ну вы поняли кто!!!
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Хэйтеры пиздуйте все в попу!
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внизу пидор КОЖАН.БРАТВА,НЕ ЗАМАРАЙТЕСЬ
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основной доход колбасы от портовых борделей и портовых "девочек"... каков доход, таков и клуб - срань болотная...
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Ебать, бизнес машина нахуй
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топ-клубы вроде МЮ, Барсы, Реала зарабатывают по полмиллиарда, а портовый бомжатник всего 40 млн. ля, да на эти деньги даже игроков уровня мораты уже не купишь
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Это уже просто бизнес сапсан)
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вот он истинный бизнес кар
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Пенс окроплен.
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если бы не продали коута то так же были в убытке, я же говорю, этот нищий клуб ели сводит концы с концами, выживая наа продажах своих лучший игроков, от этого закономерный результат - 12 лет без трофеев
лузеры
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Бизнес кар!
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