"Ливерпуль" завершил прошлый сезон с прибылью в 39 миллионов фунтов

Главная трибуна Энфилда "Ливерпуль" отчитался о прибыли в 39 миллионов фунтов, уже после уплаты налогов, за прошлый сезон.

Финансовый год, совпадающий с сезоном в 2015/16, "красные" завершили с убытком в 21 млн. фунтов. Однако отчет за следующие 12 месяцев получился гораздо более впечатляющим.

Помимо чистой прибыли, "Ливерпулю" удалось нарастить и доходы — за прошлый сезон мерсисайдский клуб заработал 364 млн. фунтов, тогда как годом ранее на 62 млн. меньше.

Также "красные" отчитались об увеличении на 12 млн. фунтов доходов в дни матчей — до 74 млн. фунтов. Выросли и поступления от телевидения — на 30 млн. фунтов, до 154 млн.

Одной из причин столь внушительного рывка, не считая постоянно растущих поступлений от телевизионных трансляций, является введение в эксплуатацию новой Главной трибуны, благодаря которой вместимость "Энфилда" увеличилась до 54,074 тыс. зрителей.

Отметим, что в указанный период "Ливерпуль" потратил 91 млн. фунтов на новых игроков и на инфраструктуру. Дополнительные траты запланированы на грядущее лето, когда клуб начнет работу над новой тренировочной базой стоимостью 50 млн. футов.



Метки Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. emily-lfc-2005 01.03.2018 21:45 # emily-lfc-2005
    горишь гоблин

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  2. kojan 01.03.2018 20:27 # kojan
    посвящается dimon70 и тем кто предупреждает, НЕ ЗАМАРАЙТЕСЬ.
    1) Ливерпуль стал ПЕРВЫМ клубом Примьер - Лиги , принявшем участие в гей-параде "Красные" активно поддерживают компанию "Kick Homophobia Out Of Football" призывающую к борьбе с гомофобией в футболе.
    2) "Ливерпуль" организует матч в защиту геев перед игрой с "Зенитом"
    3) "Ливерпуль проведёт показательный матч против гомофобии и предрассудков в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛБГТ) в футбольной среде.
    Вопрос: кто поддерживает пидоров? Ответ: всегда и везде такие же пидрилы! Вывод: пидоров поддерживает ливерно- пидрильный клуб!
    Вопрос: кто болеет и поддерживает ливерно-пидрильный клуб? Ответ: ливерно-пидрильный клуб поддерживают его такие же "адекватные"- пидрильные болелы. Вывод: колбасоиды и есть те, о кого можно замараться, активные или латентные ******, ну вы поняли кто!!!

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  3. liverpool1892est 01.03.2018 18:46 # liverpool1892est
    Хэйтеры пиздуйте все в попу!

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  4. dimon70 01.03.2018 18:42 # dimon70
    внизу пидор КОЖАН.БРАТВА,НЕ ЗАМАРАЙТЕСЬ

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  5. kojan 01.03.2018 17:55 # kojan
    основной доход колбасы от портовых борделей и портовых "девочек"... каков доход, таков и клуб - срань болотная...

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  6. antikvar 01.03.2018 17:51 # antikvar
    Ебать, бизнес машина нахуй

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  7. imfake 01.03.2018 17:47 # imfake
    топ-клубы вроде МЮ, Барсы, Реала зарабатывают по полмиллиарда, а портовый бомжатник всего 40 млн. ля, да на эти деньги даже игроков уровня мораты уже не купишь

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  8. gerrard08 01.03.2018 16:48 # gerrard08
    Это уже просто бизнес сапсан)

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  9. liverfun 01.03.2018 16:36 # liverfun
    вот он истинный бизнес кар

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  10. electric 01.03.2018 16:28 # electric
    Пенс окроплен.

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  11. bezviz 01.03.2018 16:15 # bezviz
    если бы не продали коута то так же были в убытке, я же говорю, этот нищий клуб ели сводит концы с концами, выживая наа продажах своих лучший игроков, от этого закономерный результат - 12 лет без трофеев

    лузеры

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  12. masterofcactus 01.03.2018 16:03 # masterofcactus
    Бизнес кар!

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