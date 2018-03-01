"Ливерпуль" завершил прошлый сезон с прибылью в 39 миллионов фунтов

"Ливерпуль" отчитался о прибыли в 39 миллионов фунтов, уже после уплаты налогов, за прошлый сезон.

Финансовый год, совпадающий с сезоном в 2015/16, "красные" завершили с убытком в 21 млн. фунтов. Однако отчет за следующие 12 месяцев получился гораздо более впечатляющим.



Помимо чистой прибыли, "Ливерпулю" удалось нарастить и доходы — за прошлый сезон мерсисайдский клуб заработал 364 млн. фунтов, тогда как годом ранее на 62 млн. меньше.



Также "красные" отчитались об увеличении на 12 млн. фунтов доходов в дни матчей — до 74 млн. фунтов. Выросли и поступления от телевидения — на 30 млн. фунтов, до 154 млн.



Одной из причин столь внушительного рывка, не считая постоянно растущих поступлений от телевизионных трансляций, является введение в эксплуатацию новой Главной трибуны, благодаря которой вместимость "Энфилда" увеличилась до 54,074 тыс. зрителей.



Отметим, что в указанный период "Ливерпуль" потратил 91 млн. фунтов на новых игроков и на инфраструктуру. Дополнительные траты запланированы на грядущее лето, когда клуб начнет работу над новой тренировочной базой стоимостью 50 млн. футов.