28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

В четверг 1 марта состоится перенесенный поединок 28-го тура Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция



Противостояния "Арсенала" и "Сити" всегда интересны сами по себе, но на сей раз эту встречу невозможно не рассматривать через призму воскресного финала Кубка Англии — одного из самых односторонних финалов, что только видел "Уэмбли". В минувший уикенд "канониры" без боя отдали трофей "горожанам".



Поражение 0:3 в воскресенье до предела увеличило давление на главного тренера лондонцев Арсена Венгера. Последние дни таблоиды неустанно сообщают, что французский специалист начинает терять доверие не только собственных игроков, но и боссов клуба — о давно утраченном доверии многих фанатов говорить даже не приходится.



Поклонникам "Арсенала" лишь остается надеяться, что унижение в финале разозлит их команду, а "Сити", напротив, потеряет бдительность. Едва завоеванный трофей и внушительный отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге могут негативно сказаться на мотивации подопечных Хосепа Гвардиолы.



Статистика не на стороне "горожан", которые одержали только одну победу в 32 последних выездах к "канонирам" в рамках высшего дивизиона (11 ничьих, 20 поражений).



В этом матче "Арсенал" сможет задействовать Генриха Мхитаряна, который пропустил финал Кубка Лиги, будучи заигранным в турнире за "Манчестер Юнайтед". Начо Монреаль угодил в лазарет минимум на два поединка.



Ложкой дегтя для "Сити" в финале стала травма задней поверхности бедра ведущего полузащитника Фернандиньо. Форма Рахима Стерлинга оставляет желать лучшего, а Фабиан Дельф все еще дисквалифицирован.