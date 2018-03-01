28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга
В четверг 1 марта состоится перенесенный поединок 28-го тура Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция
Противостояния "Арсенала" и "Сити" всегда интересны сами по себе, но на сей раз эту встречу невозможно не рассматривать через призму воскресного финала Кубка Англии — одного из самых односторонних финалов, что только видел "Уэмбли". В минувший уикенд "канониры" без боя отдали трофей "горожанам".
Поражение 0:3 в воскресенье до предела увеличило давление на главного тренера лондонцев Арсена Венгера. Последние дни таблоиды неустанно сообщают, что французский специалист начинает терять доверие не только собственных игроков, но и боссов клуба — о давно утраченном доверии многих фанатов говорить даже не приходится.
Поклонникам "Арсенала" лишь остается надеяться, что унижение в финале разозлит их команду, а "Сити", напротив, потеряет бдительность. Едва завоеванный трофей и внушительный отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге могут негативно сказаться на мотивации подопечных Хосепа Гвардиолы.
Статистика не на стороне "горожан", которые одержали только одну победу в 32 последних выездах к "канонирам" в рамках высшего дивизиона (11 ничьих, 20 поражений).
В этом матче "Арсенал" сможет задействовать Генриха Мхитаряна, который пропустил финал Кубка Лиги, будучи заигранным в турнире за "Манчестер Юнайтед". Начо Монреаль угодил в лазарет минимум на два поединка.
Ложкой дегтя для "Сити" в финале стала травма задней поверхности бедра ведущего полузащитника Фернандиньо. Форма Рахима Стерлинга оставляет желать лучшего, а Фабиан Дельф все еще дисквалифицирован.
01.03.2018 15:45
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еще есть сомнения что там все упариваются по полной и те 400 кг герыча были именно для этой вот илиты?
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ну и дерьмецо Тор Рагнарек, для детишек отсняли попкорн
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состав Арсигньёля
сори, картинки нет
Cech, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Kolasinac, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey, Ozil, Aubameyang, Welbeck.
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CITY XI | Ederson, Walker, Danilo, Kompany (C), Otamendi, Gundogan, De Bruyne, Silva, Bernardo, Sane, Aguero
SUBS | Bravo, Stones, Laporte, Jesus, Zinchenko, Toure, Foden
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«Гуанчжоу Эвергранд» и колумбийский нападающий Джексон Мартинес расторгли соглашение, сообщает Goal.
По информации издания, таким образом китайский клуб решил хоть немного сократить убытки с потраченных средств на трансфер и зарплату игрока. Отмечается, что теперь Мартинес может вернуться в европейский футбол, перейдя в один из клубов на правах свободного агента.
Зимой 2016 года «Гуанчжоу Эвергранд» заплатил мадридскому «Атлетико» ? 42 млн за трансфер Мартинеса. За два года в Китае 31-летний футболист принял участие лишь в 16 матчах, в которых забил четыре гола. Большую часть времени форвард находился в лазарете команды.
В щёльси этого топира .
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Очень хочется верить... но нет, наверное.
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На победу Арса у себя дома дают кэф 4.5, а на победу Сити- 1.7. Афигеть просто.
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Безвизу сказали удалить пару ребер, он стал фанатом Ман Сити
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В 2019 году на Луне запустят 4G.
А у нас на Украине нет ах ах ах
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Чет ору с комментов: изи для Арсенала, выебут помойку и тд. Что должно было измениться за 3 дня?
Очередное унижение венгерки и его бастардов.
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Матч состоится !
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Колбасного долбоеба распидорасило по веткам.
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С сегодняшнего дня официально можно считать президента России Путина ШИЗОФРЕНИКОМ после того как он пригрозил сегодня всему миру испытанием новой ракеты с ядерной боеголовкой, ядерным двигателем, боевыми лазарами и суть не в том что ракеты с такими характеристиками до сих пор в России нет и лет 100 не будет ,а суть в угрозах которые несет этот ШИЗОФРЕНИК всему миру. Россия превращается в Северную Корею. Всем кто живет в России я вам сочуствую
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Гг версус эксгг и как то хз кто из них меньшее гг
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https://www.euro-football.ru/article/31/1003883944_de_breyne_-_zinchenko_tyi_mne_ne_brat?lrtxt_niz
не брат ты мне говорит КДБ Зинченко
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"Пушки вместо масла!" - норм конониры зажестить собралися.
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наркот, ты здесь? отпишись - дело есть.
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Козахи делают какахи Авангарду.
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Тотал 4,5 больше матча.
Уэбок забьет да
Обе забьют да и победа арса
Комоне гг. Ви а ггунерс бат нот э гейс
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Вроде инфа была, что Эссьен откинулся нахуй, но теперь опровергли. Какой же Конте топ, взял и оживил игрока одним лишь париком, очень жаль((
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