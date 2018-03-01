28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

Серхио Агуэро и Шкодран Мустафи В четверг 1 марта состоится перенесенный поединок 28-го тура Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция

Противостояния "Арсенала" и "Сити" всегда интересны сами по себе, но на сей раз эту встречу невозможно не рассматривать через призму воскресного финала Кубка Англии — одного из самых односторонних финалов, что только видел "Уэмбли". В минувший уикенд "канониры" без боя отдали трофей "горожанам".

Поражение 0:3 в воскресенье до предела увеличило давление на главного тренера лондонцев Арсена Венгера. Последние дни таблоиды неустанно сообщают, что французский специалист начинает терять доверие не только собственных игроков, но и боссов клуба — о давно утраченном доверии многих фанатов говорить даже не приходится.

Поклонникам "Арсенала" лишь остается надеяться, что унижение в финале разозлит их команду, а "Сити", напротив, потеряет бдительность. Едва завоеванный трофей и внушительный отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге могут негативно сказаться на мотивации подопечных Хосепа Гвардиолы.

Статистика не на стороне "горожан", которые одержали только одну победу в 32 последних выездах к "канонирам" в рамках высшего дивизиона (11 ничьих, 20 поражений).

В этом матче "Арсенал" сможет задействовать Генриха Мхитаряна, который пропустил финал Кубка Лиги, будучи заигранным в турнире за "Манчестер Юнайтед". Начо Монреаль угодил в лазарет минимум на два поединка.

Ложкой дегтя для "Сити" в финале стала травма задней поверхности бедра ведущего полузащитника Фернандиньо. Форма Рахима Стерлинга оставляет желать лучшего, а Фабиан Дельф все еще дисквалифицирован.



Метки анонс тура, Арсенал, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2018 15:45

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Последние комментарии:




  1. bezviz 01.03.2018 21:58 # bezviz
    http://arhivach.org/storage3/9/5e/95e20cd9bd4056fb4b4d3fd61d8edb93.jpg

    еще есть сомнения что там все упариваются по полной и те 400 кг герыча были именно для этой вот илиты?

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  2. ooaaaa 01.03.2018 21:52 # ooaaaa
    ну и дерьмецо Тор Рагнарек, для детишек отсняли попкорн

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  3. reams 01.03.2018 21:47 # reams
    состав Арсигньёля
    сори, картинки нет
    Cech, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Kolasinac, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey, Ozil, Aubameyang, Welbeck.

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  4. jesus33 01.03.2018 21:46 # jesus33
    CITY XI | Ederson, Walker, Danilo, Kompany (C), Otamendi, Gundogan, De Bruyne, Silva, Bernardo, Sane, Aguero

    SUBS | Bravo, Stones, Laporte, Jesus, Zinchenko, Toure, Foden

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  5. mancityman 01.03.2018 21:44 # mancityman
    «Гуанчжоу Эвергранд» и колумбийский нападающий Джексон Мартинес расторгли соглашение, сообщает Goal.

    По информации издания, таким образом китайский клуб решил хоть немного сократить убытки с потраченных средств на трансфер и зарплату игрока. Отмечается, что теперь Мартинес может вернуться в европейский футбол, перейдя в один из клубов на правах свободного агента.

    Зимой 2016 года «Гуанчжоу Эвергранд» заплатил мадридскому «Атлетико» ? 42 млн за трансфер Мартинеса. За два года в Китае 31-летний футболист принял участие лишь в 16 матчах, в которых забил четыре гола. Большую часть времени форвард находился в лазарете команды.

    В щёльси этого топира .

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  6. scouser2005 01.03.2018 21:41 # scouser2005
    Очень хочется верить... но нет, наверное.

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  7. joe-hart 01.03.2018 21:31 # joe-hart
    На победу Арса у себя дома дают кэф 4.5, а на победу Сити- 1.7. Афигеть просто.

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  8. lexa-arsenal 01.03.2018 21:15 # lexa-arsenal
    Безвизу сказали удалить пару ребер, он стал фанатом Ман Сити

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  9. j-silver 01.03.2018 20:28 # j-silver
    В 2019 году на Луне запустят 4G.
    А у нас на Украине нет ах ах ах

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  10. keksex 01.03.2018 20:14 # keksex
    Чет ору с комментов: изи для Арсенала, выебут помойку и тд. Что должно было измениться за 3 дня?
    Очередное унижение венгерки и его бастардов.

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  11. mancityman 01.03.2018 20:07 # mancityman
    Матч состоится !

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  12. muaxaxaxa 01.03.2018 19:48 # muaxaxaxa
    Колбасного долбоеба распидорасило по веткам.

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  13. martingor 01.03.2018 19:41 # martingor
    С сегодняшнего дня официально можно считать президента России Путина ШИЗОФРЕНИКОМ после того как он пригрозил сегодня всему миру испытанием новой ракеты с ядерной боеголовкой, ядерным двигателем, боевыми лазарами и суть не в том что ракеты с такими характеристиками до сих пор в России нет и лет 100 не будет ,а суть в угрозах которые несет этот ШИЗОФРЕНИК всему миру. Россия превращается в Северную Корею. Всем кто живет в России я вам сочуствую

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  14. meshuggah 01.03.2018 19:19 # meshuggah
    Гг версус эксгг и как то хз кто из них меньшее гг

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  15. tjk4 01.03.2018 19:17 # tjk4
    https://www.euro-football.ru/article/31/1003883944_de_breyne_-_zinchenko_tyi_mne_ne_brat?lrtxt_niz

    не брат ты мне говорит КДБ Зинченко

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  16. duderpool 01.03.2018 19:05 # duderpool
    "Пушки вместо масла!" - норм конониры зажестить собралися.

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  17. duderpool 01.03.2018 18:58 # duderpool
    наркот, ты здесь? отпишись - дело есть.

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  18. erevansky 01.03.2018 18:57 # erevansky
    Козахи делают какахи Авангарду.

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  19. redredred 01.03.2018 18:55 # redredred
    Тотал 4,5 больше матча.
    Уэбок забьет да
    Обе забьют да и победа арса
    Комоне гг. Ви а ггунерс бат нот э гейс

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  20. kos9k 01.03.2018 18:05 # kos9k
    Вроде инфа была, что Эссьен откинулся нахуй, но теперь опровергли. Какой же Конте топ, взял и оживил игрока одним лишь париком, очень жаль((

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