Джан: "Ливерпуль" может финишировать вторым"
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан считает, что победа над "Манчестер Юнайтед" 10 марта может позволить его команде завоевать второе место в Премьер-Лиге.
Как известно, второе, третье и четвертое место в Премьер-Лиге теперь равноценны в плане участия в Лиге Чемпионов, однако главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уже неоднократно говорил, что его команда хочет прийти к финишу сразу за "Манчестер Сити".
Того же хочет и Джан. Игрок сборной Германии считает, что выезд на "Олд Траффорд" на следующей неделе может помочь "Ливерпулю" опередить конкурента.
"Думаю, "Сити" будет сложно догнать, у них слишком много очков, но, конечно, мы можем стать вторыми".
"Против "Юнайтед" будет очень, очень важный матч для всех, и я думаю, каждый находится в предвкушении этого матча".
"Для нас каждый матч как финал, и мы должны двигаться матч за матчем. В субботу нас ожидает "Ньюкасл", и против них будет очень тяжело. У них хорошая команда. Мы должны сосредоточиться на этом и тренироваться, чтобы показать свою лучшую игру".
"Думаю, у нас хороший фундамент, чтобы успешно выступить в остатке сезона. Мы третьи в Премьер-Лиге, мы все еще в Лиге Чемпионов, и я думаю, это хорошая ситуация".
"Однако мы должны продолжать идти вперед и играть так, как в последних матчах", — сообщил Джан Sky Sports.
01.03.2018 15:00
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Последние комментарии:
Это тот наемник, который бежит от скаузеров?
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как всегда ливер живёт хотелками и прошлым - менталитет середняка... ливерных и в 4-ке не будет...
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Ну разве что манков поиметь, а так пох 2-е или 3-е место.
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супер комп предсказал 2 место
тут уже 100%
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включил свое больное воображение.
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выше Манчестера только Манчестер, Ливерпуль будет ниже пора привыкнуть, ребят, забудьте
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кого следующим спросят вслед за манэ и джаном?
Фирмина уже говорил,Мб у Кариуса поинтересоваться
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пе3дуй в свой недоклуб туринский.
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