Джан: "Ливерпуль" может финишировать вторым"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан считает, что победа над "Манчестер Юнайтед" 10 марта может позволить его команде завоевать второе место в Премьер-Лиге.

Как известно, второе, третье и четвертое место в Премьер-Лиге теперь равноценны в плане участия в Лиге Чемпионов, однако главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уже неоднократно говорил, что его команда хочет прийти к финишу сразу за "Манчестер Сити".



Того же хочет и Джан. Игрок сборной Германии считает, что выезд на "Олд Траффорд" на следующей неделе может помочь "Ливерпулю" опередить конкурента.



"Думаю, "Сити" будет сложно догнать, у них слишком много очков, но, конечно, мы можем стать вторыми".



"Против "Юнайтед" будет очень, очень важный матч для всех, и я думаю, каждый находится в предвкушении этого матча".



"Для нас каждый матч как финал, и мы должны двигаться матч за матчем. В субботу нас ожидает "Ньюкасл", и против них будет очень тяжело. У них хорошая команда. Мы должны сосредоточиться на этом и тренироваться, чтобы показать свою лучшую игру".



"Думаю, у нас хороший фундамент, чтобы успешно выступить в остатке сезона. Мы третьи в Премьер-Лиге, мы все еще в Лиге Чемпионов, и я думаю, это хорошая ситуация".



"Однако мы должны продолжать идти вперед и играть так, как в последних матчах", — сообщил Джан Sky Sports.