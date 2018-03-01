Джан: "Ливерпуль" может финишировать вторым"

Эмре Джан Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан считает, что победа над "Манчестер Юнайтед" 10 марта может позволить его команде завоевать второе место в Премьер-Лиге.

Как известно, второе, третье и четвертое место в Премьер-Лиге теперь равноценны в плане участия в Лиге Чемпионов, однако главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уже неоднократно говорил, что его команда хочет прийти к финишу сразу за "Манчестер Сити".

Того же хочет и Джан. Игрок сборной Германии считает, что выезд на "Олд Траффорд" на следующей неделе может помочь "Ливерпулю" опередить конкурента.

"Думаю, "Сити" будет сложно догнать, у них слишком много очков, но, конечно, мы можем стать вторыми".

"Против "Юнайтед" будет очень, очень важный матч для всех, и я думаю, каждый находится в предвкушении этого матча".

"Для нас каждый матч как финал, и мы должны двигаться матч за матчем. В субботу нас ожидает "Ньюкасл", и против них будет очень тяжело. У них хорошая команда. Мы должны сосредоточиться на этом и тренироваться, чтобы показать свою лучшую игру".

"Думаю, у нас хороший фундамент, чтобы успешно выступить в остатке сезона. Мы третьи в Премьер-Лиге, мы все еще в Лиге Чемпионов, и я думаю, это хорошая ситуация".

"Однако мы должны продолжать идти вперед и играть так, как в последних матчах", — сообщил Джан Sky Sports.



Метки Джан, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2018 15:00

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  1. fc-oil 01.03.2018 19:30 # fc-oil
    Это тот наемник, который бежит от скаузеров?

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  2. kojan 01.03.2018 17:47 # kojan
    как всегда ливер живёт хотелками и прошлым - менталитет середняка... ливерных и в 4-ке не будет...

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  3. sausage 01.03.2018 17:20 # sausage
    Ну разве что манков поиметь, а так пох 2-е или 3-е место.

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  4. blackdreamer 01.03.2018 15:45 # blackdreamer
    супер комп предсказал 2 место
    тут уже 100%

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  5. manutd-20champ 01.03.2018 15:07 # manutd-20champ
    включил свое больное воображение.

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  6. mancunia-planet 01.03.2018 15:05 # mancunia-planet
    выше Манчестера только Манчестер, Ливерпуль будет ниже пора привыкнуть, ребят, забудьте

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  7. rap-woiska 01.03.2018 15:02 # rap-woiska
    кого следующим спросят вслед за манэ и джаном?

    Фирмина уже говорил,Мб у Кариуса поинтересоваться

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  8. recyjoed 01.03.2018 15:02 # recyjoed
    пе3дуй в свой недоклуб туринский.

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