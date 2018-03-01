Гвардиола снимет желтую ленту, если FA оштрафует клуб

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признал, что ему придется снять желтую ленту, если FA оштрафует клуб с "Этихад".

В жесте Гвардиолы в поддержку каталонских политзаключенных FA усмотрела нарушение собственного регламенте и уже попросила рулевого "Сити" объяснить свои действия.

Накануне Пеп подтвердил, что напишет письмо чиновникам, и даже выразил готовность начать диалог. Но если FA решит наказать клуб, Гвардиола немедленно снимет желтую ленту с верхней одежды.

"Я не хочу доставлять неудобств команде и клубу. Они знают мое мнение по этому вопросу, но клуб находится выше меня в иерархии. Интересы клуба гораздо важнее моих", - сообщил Гвардиола The Independent.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2018 14:00

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  1. kalei 01.03.2018 16:55 # kalei
    Носи с собой желтую уточку)))

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  2. vals1702 01.03.2018 16:32 # vals1702
    носи желтую пижаму

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  3. martingor 01.03.2018 15:41 # martingor
    Лысый такой же долбоеб со своей ленточкой как и долбоебы котрые носятся с типа георгиевской лентой в России. Барселона как и Донбасс сепаратисты долбаные

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  4. chr1s8rown 01.03.2018 15:03 # chr1s8rown
    отмазка. трусливого пепа

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  5. budun 01.03.2018 14:49 # budun
    даже моуриньо не ссыт сейчас на болельщиков мю так, как Пеп ссыт на старых пердунов из фа.

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  6. fc-zenit 01.03.2018 14:36 # fc-zenit
    прогнулся.

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  7. ma1efikus 01.03.2018 14:25 # ma1efikus
    Просто побоялся, что рук-во сделает с ним тоже самое, что и с чуваком в известном ролике. Изобьет палкой с гвоздями и переедет на мерсе.

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  8. dred 01.03.2018 14:09 # dred
    Не переживай Пеп, 7 апреля весь желтым будешь

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