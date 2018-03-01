Гвардиола снимет желтую ленту, если FA оштрафует клуб

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признал, что ему придется снять желтую ленту, если FA оштрафует клуб с "Этихад".

В жесте Гвардиолы в поддержку каталонских политзаключенных FA усмотрела нарушение собственного регламенте и уже попросила рулевого "Сити" объяснить свои действия.



Накануне Пеп подтвердил, что напишет письмо чиновникам, и даже выразил готовность начать диалог. Но если FA решит наказать клуб, Гвардиола немедленно снимет желтую ленту с верхней одежды.



"Я не хочу доставлять неудобств команде и клубу. Они знают мое мнение по этому вопросу, но клуб находится выше меня в иерархии. Интересы клуба гораздо важнее моих", - сообщил Гвардиола The Independent.