Гвардиола снимет желтую ленту, если FA оштрафует клуб
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признал, что ему придется снять желтую ленту, если FA оштрафует клуб с "Этихад".
В жесте Гвардиолы в поддержку каталонских политзаключенных FA усмотрела нарушение собственного регламенте и уже попросила рулевого "Сити" объяснить свои действия.
Накануне Пеп подтвердил, что напишет письмо чиновникам, и даже выразил готовность начать диалог. Но если FA решит наказать клуб, Гвардиола немедленно снимет желтую ленту с верхней одежды.
"Я не хочу доставлять неудобств команде и клубу. Они знают мое мнение по этому вопросу, но клуб находится выше меня в иерархии. Интересы клуба гораздо важнее моих", - сообщил Гвардиола The Independent.
01.03.2018 14:00
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Последние комментарии:
Носи с собой желтую уточку)))
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носи желтую пижаму
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Лысый такой же долбоеб со своей ленточкой как и долбоебы котрые носятся с типа георгиевской лентой в России. Барселона как и Донбасс сепаратисты долбаные
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отмазка. трусливого пепа
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даже моуриньо не ссыт сейчас на болельщиков мю так, как Пеп ссыт на старых пердунов из фа.
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прогнулся.
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Просто побоялся, что рук-во сделает с ним тоже самое, что и с чуваком в известном ролике. Изобьет палкой с гвоздями и переедет на мерсе.
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Не переживай Пеп, 7 апреля весь желтым будешь
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