Гуллит: "Победа над "Барселоной" спасет Конте работу"
Бывший полузащитник "Челси" Рууд Гуллит уверен, что победа над "Барселоной" позволит главному тренеру "синих" Антонио Конте спасти работу на "Стэмфорд Бридж.
Гуллит понимает, что у Конте не осталось практически никаких шансов защитить чемпионство в Премьер-Лиге, поэтому будущее итальянца уже сейчас вызывает сомнения. Однако Рууд уверен, что в случае победы над "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов Антонио получит индульгенцию.
"Конте понимает, что ему не выиграть Премьер-Лигу, но если он выбьет "Барселону" из Лиги Чемпионов, им будет непросто его уволить".
"Манчестер Сити" уже взял Кубок Лиги и едва ли разбазарит в Премьер-Лиге тот отрыв, который сделал к началу весны. Поэтому "Челси" лучше всего сосредоточиться на Лиге Чемпионов".
"На поле "Барсы" у них определенно есть шанс. Там более там широкое поле, и "Челси" получит много пространства для контратак. Не забывайте, что они хорошо сыграли в первой игре, и лишь индивидуальная ошибка не позволила им победить", - сообщил Гуллит Goal.
01.03.2018 13:00
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Последние комментарии:
изи разгромит испашек, скриньте
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Конте, номальный чел. Нравится он руководству клуба или нет, ему по хер. Делает свое дело, ходит на работу, получает по 800 тыщ в месяц и кайфует. Вон его итальяшки в сборную зовут назад. Покуралесил в Англии, чемпик взял и домой, отдыхать. На бы так..) эх
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Гулит что то курит
Конте это не спасет
Барса пенсов разберет
Фанклуб челси разарвет
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нахуй контексу спасать жопу щельси. он возьмёт компенсацию и свалится на родину
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