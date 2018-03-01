Гуллит: "Победа над "Барселоной" спасет Конте работу"

Бывший полузащитник "Челси" Рууд Гуллит уверен, что победа над "Барселоной" позволит главному тренеру "синих" Антонио Конте спасти работу на "Стэмфорд Бридж.

Гуллит понимает, что у Конте не осталось практически никаких шансов защитить чемпионство в Премьер-Лиге, поэтому будущее итальянца уже сейчас вызывает сомнения. Однако Рууд уверен, что в случае победы над "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов Антонио получит индульгенцию.



"Конте понимает, что ему не выиграть Премьер-Лигу, но если он выбьет "Барселону" из Лиги Чемпионов, им будет непросто его уволить".



"Манчестер Сити" уже взял Кубок Лиги и едва ли разбазарит в Премьер-Лиге тот отрыв, который сделал к началу весны. Поэтому "Челси" лучше всего сосредоточиться на Лиге Чемпионов".



"На поле "Барсы" у них определенно есть шанс. Там более там широкое поле, и "Челси" получит много пространства для контратак. Не забывайте, что они хорошо сыграли в первой игре, и лишь индивидуальная ошибка не позволила им победить", - сообщил Гуллит Goal.