Гуллит: "Победа над "Барселоной" спасет Конте работу"

Антонио Конте Бывший полузащитник "Челси" Рууд Гуллит уверен, что победа над "Барселоной" позволит главному тренеру "синих" Антонио Конте спасти работу на "Стэмфорд Бридж.

Гуллит понимает, что у Конте не осталось практически никаких шансов защитить чемпионство в Премьер-Лиге, поэтому будущее итальянца уже сейчас вызывает сомнения. Однако Рууд уверен, что в случае победы над "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов Антонио получит индульгенцию.

"Конте понимает, что ему не выиграть Премьер-Лигу, но если он выбьет "Барселону" из Лиги Чемпионов, им будет непросто его уволить".

"Манчестер Сити" уже взял Кубок Лиги и едва ли разбазарит в Премьер-Лиге тот отрыв, который сделал к началу весны. Поэтому "Челси" лучше всего сосредоточиться на Лиге Чемпионов".

"На поле "Барсы" у них определенно есть шанс. Там более там широкое поле, и "Челси" получит много пространства для контратак. Не забывайте, что они хорошо сыграли в первой игре, и лишь индивидуальная ошибка не позволила им победить", - сообщил Гуллит Goal.




Метки Гуллит, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2025

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 01.03.2018 15:27 # j-silver
    изи разгромит испашек, скриньте

    (ответить)

  2. chelsea-soul 01.03.2018 15:14 # chelsea-soul
    Конте, номальный чел. Нравится он руководству клуба или нет, ему по хер. Делает свое дело, ходит на работу, получает по 800 тыщ в месяц и кайфует. Вон его итальяшки в сборную зовут назад. Покуралесил в Англии, чемпик взял и домой, отдыхать. На бы так..) эх

    (ответить)

  3. mu-fc 01.03.2018 14:28 # mu-fc
    Гулит что то курит
    Конте это не спасет
    Барса пенсов разберет
    Фанклуб челси разарвет

    (ответить)

  4. chr1s8rown 01.03.2018 13:23 # chr1s8rown
    нахуй контексу спасать жопу щельси. он возьмёт компенсацию и свалится на родину

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: