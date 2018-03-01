Гвардиола сочувствует Венгеру

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил сочувствие своему коллеге из "Арсенала" Арсену Венгеру, чье положение резко усугубилось после сокрушительного поражения в финале Кубка Лиги.

После воскресного поражения на "Уэмбли" со счетом 0:3 в прессе появились слухи, что руководство и игроки постепенно отворачиваются от Венгера, а клуб уже составляет шорт-лист кандидатов на замену для Арсена.



В преддверии выезда на "Эмирейтс" в рамках Премьер-Лиги в четверг вечером Гвардиола отказался присоединиться к увеличившейся армии критиков Венгера, вместо этого поддержав Арсена.



"Я всегда поддерживаю своих коллег, потому что мы испытываем одинаковые ощущения, когда побеждаем и когда проигрываем".



"Мы принимаем мнения фанатов и прочих людей, но чувствуем себя одиноко. Поверьте мне, ты чувствуешь себя одиноко из-за того огромного давления, что находится на твоих плечах".



"Я совершенно понимаю его ситуацию. Я бы хотел сказать ему, что я рядом, я на той же стороне, что и он. Именно поэтому я не понимаю, когда тренеры критикуют других тренеров".



"Что случилось с ним, может однажды случиться и со мной. Мы выиграли, поэтому мне хорошо. Арсен Венгер не выиграл, поэтому ему плохо", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.