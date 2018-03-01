Эльяким Мангала перенес операцию на колене

Эльяким Мангала Защитник "Эвертона" Эльяким Мангала с успехом перенес операцию на колене.

Сыграв только 45 минут в своем дебютном матче на "Гудисон Парк", арендованный в январе у "Манчестер Сити" защитник получил тяжелую травму колена. Разрешить возникшую проблему оказалось возможно только хирургическим путем.

Накануне 26-летний француз сообщил своим подписчикам в социальных сетях, что операция прошла успешно. Мангала выразил уверенность, что вернется в строй еще сильнее, чем прежде.

Как отмечает Liverpool Echo, в данный момент пока нет информации, как долго будет отсутствовать Эльяким, хотя его возвращение на поля до окончания сезона выглядит маловероятным. Также непонятно, будет ли досрочно прекращено арендное соглашение.



Метки Мангала, Манчестер Сити, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2018 08:00

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