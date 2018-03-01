Эльяким Мангала перенес операцию на колене

Защитник "Эвертона" Эльяким Мангала с успехом перенес операцию на колене.

Сыграв только 45 минут в своем дебютном матче на "Гудисон Парк", арендованный в январе у "Манчестер Сити" защитник получил тяжелую травму колена. Разрешить возникшую проблему оказалось возможно только хирургическим путем.



Накануне 26-летний француз сообщил своим подписчикам в социальных сетях, что операция прошла успешно. Мангала выразил уверенность, что вернется в строй еще сильнее, чем прежде.



Как отмечает Liverpool Echo, в данный момент пока нет информации, как долго будет отсутствовать Эльяким, хотя его возвращение на поля до окончания сезона выглядит маловероятным. Также непонятно, будет ли досрочно прекращено арендное соглашение.