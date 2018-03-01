Тибо Куртуа вступил в переговоры с ПСЖ
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа провел переговоры с руководством ПСЖ.
Напомним, ранее в этом сезоне Куртуа подтвердил, что общается со своим клубом относительно нового контракта. Однако с течением времени интонация речей 25-летнего бельгийца изменилась.
Сперва Тибо решил приостановить переговоры о продлении сотрудничества с "синими" до лета, а затем принялся открыто заигрывать с "Реалом", утверждая, что его сердце — в Мадриде.
По информации бельгийского издания RTBF, серьезную конкуренцию "Реалу" в борьбе за Куртуа, чей действующий контракт истекает в конце следующего сезона, может составить ПСЖ.
В минувший понедельник Тьерри, отец Тибо, провел встречу в одном из лондонских отелей с боссами ПСЖ. Через своего родителя Куртуа потребовал гарантий, что французский клуб продолжит привлекать лучших игроков и будет стремиться к победе в Лиге Чемпионов.
"Во время переговоров Тибо сделал акцент на отсутствии у ПСЖ культуры побед. Парижане не добивались успеха в крупнейших соревнованиях. Их ДНК не такой, как у других больших европейских клубов, и это отпугивает его. Тибо хочет гарантий того, что у ПСЖ такие же амбиции", — утверждает источник, посвященный в процесс переговоров.
Добавим, окончательное решение о своем будущем, как ожидается, Куртуа примет по окончании сезона. Меж тем, в прессе уже появились слухи, что "Челси" видит в голкипере "Ромы" Алиссоне потенциальную замену для Тибо.
01.03.2018 06:05
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Последние комментарии:
лайт версия косты. Продать за 90 млн
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но ведь сердце в Мадриде
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типикал пенс
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норм пенсидоры начали чморить своего основного гк
секта мерзоты
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Облак продлил контракт с "Атлетико" печаль, придется все таки Алисона брать
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Наконец-то!!! Облака купим зато!
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За 60 мл. можно продавать.
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За 50 млн продадут.
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За хорошую цену пусть валит.
В концовочке сезона пусть покажет предпродажную игру и гоу ин pomoika за 80КК
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)) щоооооооооолоольси
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за 150 изи бизнескар
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Типичный трамплин
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взять батленда/облака и забить болт на куртуа
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аллисон норм.
не эдерсон канеш, но тоже > куртуа.
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самый переоцененный кипер в мире, даже в 10 не входит
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Давно перестал прогрессировать. Сейчас играет не лучше Пикфорда.
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Ну это хорошо, что Реал или ПСГ, ибо они на бабки не скупятся...можно слить его за Овер 100млн и купить более надежного кипера, того же облака и с аренды пару человек скинуть АМ...
пысы: что за Алисон? > Де Гея + кариес? Топ, не?
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если куртойс уйдет, то синие изи дегея из помойки купят.
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"Их ДНК не такой, как у других больших европейских клубов"
Фига се он генетик)
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носатый ящер таки показал свою крысиную сущность. давно говорю, шо вин рак и надо его сливать. вообще такое чувство, шо у него в предках ххлы есть, очень характерное поведение
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