Тибо Куртуа вступил в переговоры с ПСЖ

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа провел переговоры с руководством ПСЖ.

Напомним, ранее в этом сезоне Куртуа подтвердил, что общается со своим клубом относительно нового контракта. Однако с течением времени интонация речей 25-летнего бельгийца изменилась.

Сперва Тибо решил приостановить переговоры о продлении сотрудничества с "синими" до лета, а затем принялся открыто заигрывать с "Реалом", утверждая, что его сердце — в Мадриде.

По информации бельгийского издания RTBF, серьезную конкуренцию "Реалу" в борьбе за Куртуа, чей действующий контракт истекает в конце следующего сезона, может составить ПСЖ.

В минувший понедельник Тьерри, отец Тибо, провел встречу в одном из лондонских отелей с боссами ПСЖ. Через своего родителя Куртуа потребовал гарантий, что французский клуб продолжит привлекать лучших игроков и будет стремиться к победе в Лиге Чемпионов.

"Во время переговоров Тибо сделал акцент на отсутствии у ПСЖ культуры побед. Парижане не добивались успеха в крупнейших соревнованиях. Их ДНК не такой, как у других больших европейских клубов, и это отпугивает его. Тибо хочет гарантий того, что у ПСЖ такие же амбиции", — утверждает источник, посвященный в процесс переговоров.

Добавим, окончательное решение о своем будущем, как ожидается, Куртуа примет по окончании сезона. Меж тем, в прессе уже появились слухи, что "Челси" видит в голкипере "Ромы" Алиссоне потенциальную замену для Тибо.



Метки Куртуа, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2018 06:05

Количество просмотров Просмотров: 3393

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Последние комментарии:




  1. apucmokpam 01.03.2018 09:35 # apucmokpam
    лайт версия косты. Продать за 90 млн

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  2. farot 01.03.2018 09:32 # farot
    но ведь сердце в Мадриде

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  3. chr1s8rown 01.03.2018 09:30 # chr1s8rown
    типикал пенс

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  4. spartan 01.03.2018 09:15 # spartan
    норм пенсидоры начали чморить своего основного гк
    секта мерзоты

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  5. keremet 01.03.2018 09:00 # keremet
    Облак продлил контракт с "Атлетико" печаль, придется все таки Алисона брать

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  6. sancho232 01.03.2018 08:58 # sancho232
    Наконец-то!!! Облака купим зато!

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  7. olegxit 01.03.2018 08:39 # olegxit
    За 60 мл. можно продавать.

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  8. mikkiynwa 01.03.2018 08:31 # mikkiynwa
    За 50 млн продадут.

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  9. sellman 01.03.2018 08:23 # sellman
    За хорошую цену пусть валит.
    В концовочке сезона пусть покажет предпродажную игру и гоу ин pomoika за 80КК

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  10. webb 01.03.2018 08:21 # webb
    )) щоооооооооолоольси

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  11. meshuggah 01.03.2018 08:17 # meshuggah
    за 150 изи бизнескар

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  12. gerrard08 01.03.2018 08:08 # gerrard08
    Типичный трамплин

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  13. frankylamp 01.03.2018 08:07 # frankylamp
    взять батленда/облака и забить болт на куртуа

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  14. budun 01.03.2018 07:48 # budun
    аллисон норм.
    не эдерсон канеш, но тоже > куртуа.

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  15. mu-fc 01.03.2018 07:38 # mu-fc
    самый переоцененный кипер в мире, даже в 10 не входит

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  16. hachidlo 01.03.2018 07:37 # hachidlo
    Давно перестал прогрессировать. Сейчас играет не лучше Пикфорда.

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  17. cfc000000 01.03.2018 07:32 # cfc000000
    Ну это хорошо, что Реал или ПСГ, ибо они на бабки не скупятся...можно слить его за Овер 100млн и купить более надежного кипера, того же облака и с аренды пару человек скинуть АМ...
    пысы: что за Алисон? > Де Гея + кариес? Топ, не?

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  18. fc-zenit 01.03.2018 07:31 # fc-zenit
    если куртойс уйдет, то синие изи дегея из помойки купят.

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  19. petertosh 01.03.2018 07:20 # petertosh
    "Их ДНК не такой, как у других больших европейских клубов"

    Фига се он генетик)

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  20. j-silver 01.03.2018 07:19 # j-silver
    носатый ящер таки показал свою крысиную сущность. давно говорю, шо вин рак и надо его сливать. вообще такое чувство, шо у него в предках ххлы есть, очень характерное поведение

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