Тибо Куртуа вступил в переговоры с ПСЖ

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа провел переговоры с руководством ПСЖ.

Напомним, ранее в этом сезоне Куртуа подтвердил, что общается со своим клубом относительно нового контракта. Однако с течением времени интонация речей 25-летнего бельгийца изменилась.



Сперва Тибо решил приостановить переговоры о продлении сотрудничества с "синими" до лета, а затем принялся открыто заигрывать с "Реалом", утверждая, что его сердце — в Мадриде.



По информации бельгийского издания RTBF, серьезную конкуренцию "Реалу" в борьбе за Куртуа, чей действующий контракт истекает в конце следующего сезона, может составить ПСЖ.



В минувший понедельник Тьерри, отец Тибо, провел встречу в одном из лондонских отелей с боссами ПСЖ. Через своего родителя Куртуа потребовал гарантий, что французский клуб продолжит привлекать лучших игроков и будет стремиться к победе в Лиге Чемпионов.



"Во время переговоров Тибо сделал акцент на отсутствии у ПСЖ культуры побед. Парижане не добивались успеха в крупнейших соревнованиях. Их ДНК не такой, как у других больших европейских клубов, и это отпугивает его. Тибо хочет гарантий того, что у ПСЖ такие же амбиции", — утверждает источник, посвященный в процесс переговоров.



Добавим, окончательное решение о своем будущем, как ожидается, Куртуа примет по окончании сезона. Меж тем, в прессе уже появились слухи, что "Челси" видит в голкипере "Ромы" Алиссоне потенциальную замену для Тибо.