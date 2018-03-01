Лапорта: "Анри мог бы стать своим Гвардиолой для "Арсенала"
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает, что Тьерри Анри идеально подходит на роль преемника для Арсена Венгера на посту главного тренера.
Сокрушительное поражение от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги лишь усилили спекуляции относительно будущего Венгера, а Анри публично заявил, что мечтает возглавить "канониров", хотя в данный момент сосредоточен на работе ассистентом в сборной Бельгии.
Лапорта, купивший Анри в "Барселону" в 2007 году, считает, что "Арсеналу" нужно рискнуть и довериться Тьерри, как в свое время каталонский клуб поступил с Хосепом Гвардиолой.
"Те же самые качества мы ценили в Пепе Гвардиоле, когда решили поставить его тренером первой команды, и Тьерри обладает многими из них".
"Если он хочет стать тренером или конкретно тренировать "Арсенал", значит он убежден, что сможет делать это очень хорошо, потому что он постоянно стремится к совершенству — точно так же, как и в бытность игроком".
"Он знает футбол, он был одним из лучших игроков в мире. Люди вроде Пепа Гвардиолы и Йохана Кройффа очень хорошо знают футбол. Им не нужен этот расширенный период, который может потребоваться другим, чтобы стать отличным тренером".
"Он знает "Арсенал", болельщиков, клуб, и он заслуживает всего того, чего хочет добиться. Убежден, он стал бы очень хорошим тренером. С его репутацией невозможно провалиться", — сообщил Лапорта The Telegraph.
01.03.2018 06:00
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