Стивен Пиенаар завершил игровую карьеру

Стивен Пиенаар Бывший вингер "Эвертона", "Тоттенхэма" и "Сандерленда" Стивен Пиенаар объявил о завершении игровой карьеры.

Экс-игрок сборной Южной Африки оставил заметный след в английском футболе, где он оказался еще в 2007 году, перебравшись к "ирискам" из дортмундской "Боруссии".

За два периода в мерсисайдском клубе Пиенаар сыграл более 150 матчей и забил 25 голов. Пребывание Стивена в "Тоттенхэме" получилось менее заметным по причине высокой конкуренции и проблем со здоровьем. А с "Сандерлендом" вингер и вовсе вылетел из Премьер-Лиги в 2017 году.

И вот сейчас 35-летний Пиенаар объявил в Твиттере, что принял решение повесить бутсы на гвоздь. Стивен также пообещал, что в ближайшие неделю объявит о своем следующем шаге.



Метки Пиенаар, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2018 02:05

Количество просмотров Просмотров: 1813

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bobbylfc 01.03.2018 05:32 # bobbylfc
    хороший игрок был. удачи ему

    (ответить)

  2. electric 01.03.2018 03:38 # electric
    так и не поиграл в топ клубе.
    карьера в утиль

    (ответить)

  3. wengerrrro 01.03.2018 02:55 # wengerrrro
    6ля найс с османом, кейхилом и артетой разрывали
    жаль, понимаешь, что время уже давно ушло

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: