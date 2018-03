Стивен Пиенаар завершил игровую карьеру

Бывший вингер "Эвертона", "Тоттенхэма" и "Сандерленда" Стивен Пиенаар объявил о завершении игровой карьеры.

Экс-игрок сборной Южной Африки оставил заметный след в английском футболе, где он оказался еще в 2007 году, перебравшись к "ирискам" из дортмундской "Боруссии".



За два периода в мерсисайдском клубе Пиенаар сыграл более 150 матчей и забил 25 голов. Пребывание Стивена в "Тоттенхэме" получилось менее заметным по причине высокой конкуренции и проблем со здоровьем. А с "Сандерлендом" вингер и вовсе вылетел из Премьер-Лиги в 2017 году.



И вот сейчас 35-летний Пиенаар объявил в Твиттере, что принял решение повесить бутсы на гвоздь. Стивен также пообещал, что в ближайшие неделю объявит о своем следующем шаге.





It’s been an amazing ride made more special by you, the fans. Thank You. It’s been an honour. pic.twitter.com/qsy4bZCLjT