Стивен Пиенаар завершил игровую карьеру
Бывший вингер "Эвертона", "Тоттенхэма" и "Сандерленда" Стивен Пиенаар объявил о завершении игровой карьеры.
Экс-игрок сборной Южной Африки оставил заметный след в английском футболе, где он оказался еще в 2007 году, перебравшись к "ирискам" из дортмундской "Боруссии".
За два периода в мерсисайдском клубе Пиенаар сыграл более 150 матчей и забил 25 голов. Пребывание Стивена в "Тоттенхэме" получилось менее заметным по причине высокой конкуренции и проблем со здоровьем. А с "Сандерлендом" вингер и вовсе вылетел из Премьер-Лиги в 2017 году.
И вот сейчас 35-летний Пиенаар объявил в Твиттере, что принял решение повесить бутсы на гвоздь. Стивен также пообещал, что в ближайшие неделю объявит о своем следующем шаге.
It’s been an amazing ride made more special by you, the fans. Thank You. It’s been an honour. pic.twitter.com/qsy4bZCLjT— Steven Pienaar (@therealstevenpi) 28 февраля 2018 г.
01.03.2018 02:05
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Последние комментарии:
хороший игрок был. удачи ему
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так и не поиграл в топ клубе.
карьера в утиль
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6ля найс с османом, кейхилом и артетой разрывали
жаль, понимаешь, что время уже давно ушло
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