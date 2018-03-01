"Тоттенхэм" разгромил "Рочдейл" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Со второй попытки "Тоттенхэм" одолел "Рочдейл", отпраздновав победу со счетом 6:1 над последней командой Лиги Один и оформив выход в четвертьфинальную стадию Кубка Англии.

"Рочдейл" пропустил уже на шестой минуте, когда Эрик Ламела добил мяч в ворота после от отраженного голкипером прострела Сон Хен Мина и борьбы на пятачке Фернандо Льоренте. Однако празднования аргентинца свистком прервал рефери Пол Тирни, после минуты размышлений отменив гол из-за VAR.



Решение арбитра разозлило "шпор", однако с течением времени их натиск ослаб. И как раз в этот момент, когда ничего не предвещало беды, "Рочдейл" дрогнул. Сон получил мяч в штрафной от Ламелы, чуть сместился в центр и нанес обводящий удар в притирку со штангой — 1:0.



На 25-й минуте Киран Триппьер нарвался на фол на краю штрафной площади, а Тирни, вновь прибегнув к системе видеопомощи, изменил свое первоначальное решение и назначил пенальти. Исполнять 11-метровый взялся Сон, однако в процессе подхода к мячу он сделал неразрешенную паузу перед ударом, поэтому рефери опять отменил гол и показал нападающему "Тоттенхэма" желтую карточку.



Прошло еще семь минут, и гостям удалось организовать свою контратаку. Стивен Хамфрис ускользнул от Хуана Фойта и из пределов штрафной площади расстрелял Михела Ворма — 1:1.



В остатке тайма "шпоры" непрерывно атаковали, а перед самым перерывом еще раз провалились в обороне, но на сей раз их спасла штанга.



Зато во втором тайме все быстро встало на свои места благодаря двум голам Льоренте. Сперва Фернандо технично подсек мяч перед голкипером, а спустя считанные минуты с линии вратарской замкнул прострел Лукаса Моуры — 3:1.



"Рочдейл" уже потерял всякую надежду, и на на 59-й минуте Льоренте оформил хет-трик, без помех пробив головой с пары метров — 4:1.



На 65-й отличился еще раз Сон, подправив мяч уже в пустые ворота после отличной передачи Ламелы — 5:1.



Концовка матча проходила неторопливо и была лишена опасных моментов, однако на исходе компенсированного времени появившийся на замену Кайл Уолкер-Питерс поставил точку в игре — 6:1.



Оставив позади слегка комичный первый тайм, после перерыва "Тоттенхэм" уверенно разобрался со своим соперником и оформил выход в четвертьфинал Кубка Англии, где теперь сыграет с "Суонси".



"Тоттенхэм" — "Рочдейл" — 6:1 (1:1) по сумме двух матчей — 8:3



Голы: Сон 23, 65, Льоренте 47, 53, 59, Уолкер-Питерс 90 — Хамфрис 31.



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Дайер, Фойт, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Дембеле 62), Ламела, Сон (Алли 67), Моура (Уолкер-Питерс 82), Льоренте.