Лэмпард будет открыт к предложениям о работе через пару месяцев
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что будет готов начать карьеру главного тренера через пару месяцев.
В данный момент лучший бомбардир "синих" всех времен усиленно работает над получением тренерской лицензии УЕФА категории A. В рамках этого процесса Лэмпард иногда помогает наставнику команды "Челси" U-18 Джоди Морису.
Получив указанную лицензию, 39-летний Лэмпард, неоднократно говоривший о своей мечте тренировать "Челси", сможет возглавить любой клуб в высших дивизионах Европы, за исключением участвующих в еврокубках. И Фрэнк готов пуститься в самостоятельное плавание.
"Я закончу курсы на категорию A весной, через пару месяцев или около того. Это даст мне возможность работать. К лицензии Pro я приступлю летом — она нужна для работы на уровне Лиги Чемпионов и потребует еще год".
"Я могу взяться за какую-нибудь работу до того, как обзаведусь Pro-лицензией, но мне нельзя будет возглавить клуб из еврокубков. Если мне подвернется подходящая возможность, я рассмотрю ее", — сообщил Лэмпард Evening Standard.
28.02.2018 22:00
Просмотров: 1584
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он походу тренером будет классным
(ответить)
Наверно единственный игрок челси за всю историю,которого можно уважать. И в челси он тренить не будет, потому что он то знает какая гниль там работает
(ответить)
впринципе челси может и в лигу европы не попасть, тогда точно велком фрэнки
(ответить)
"Я могу взяться за какую-нибудь работу до того, как обзаведусь Pro-лицензию, но мне нельзя будет возглавить клуб из еврокубков. Если мне подвернется подходящая возможность, я рассмотрю ее", — сообщил Лэмпард Evening Standard.
Источник: http://fapl.ru/posts/60872/
Прям щольси по описанию.
(ответить)
будущий великий тренер Челси, затмит даже Особенного
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий