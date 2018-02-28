Лэмпард будет открыт к предложениям о работе через пару месяцев

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что будет готов начать карьеру главного тренера через пару месяцев.

В данный момент лучший бомбардир "синих" всех времен усиленно работает над получением тренерской лицензии УЕФА категории A. В рамках этого процесса Лэмпард иногда помогает наставнику команды "Челси" U-18 Джоди Морису.



Получив указанную лицензию, 39-летний Лэмпард, неоднократно говоривший о своей мечте тренировать "Челси", сможет возглавить любой клуб в высших дивизионах Европы, за исключением участвующих в еврокубках. И Фрэнк готов пуститься в самостоятельное плавание.



"Я закончу курсы на категорию A весной, через пару месяцев или около того. Это даст мне возможность работать. К лицензии Pro я приступлю летом — она нужна для работы на уровне Лиги Чемпионов и потребует еще год".



"Я могу взяться за какую-нибудь работу до того, как обзаведусь Pro-лицензией, но мне нельзя будет возглавить клуб из еврокубков. Если мне подвернется подходящая возможность, я рассмотрю ее", — сообщил Лэмпард Evening Standard.