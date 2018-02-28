Лэмпард будет открыт к предложениям о работе через пару месяцев

Фрэнк Лэмпард Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что будет готов начать карьеру главного тренера через пару месяцев.

В данный момент лучший бомбардир "синих" всех времен усиленно работает над получением тренерской лицензии УЕФА категории A. В рамках этого процесса Лэмпард иногда помогает наставнику команды "Челси" U-18 Джоди Морису.

Получив указанную лицензию, 39-летний Лэмпард, неоднократно говоривший о своей мечте тренировать "Челси", сможет возглавить любой клуб в высших дивизионах Европы, за исключением участвующих в еврокубках. И Фрэнк готов пуститься в самостоятельное плавание.

"Я закончу курсы на категорию A весной, через пару месяцев или около того. Это даст мне возможность работать. К лицензии Pro я приступлю летом — она нужна для работы на уровне Лиги Чемпионов и потребует еще год".

"Я могу взяться за какую-нибудь работу до того, как обзаведусь Pro-лицензией, но мне нельзя будет возглавить клуб из еврокубков. Если мне подвернется подходящая возможность, я рассмотрю ее", — сообщил Лэмпард Evening Standard.



Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2018 22:00

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  1. jawen 28.02.2018 23:35 # jawen
    Он походу тренером будет классным

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  2. stepalex 28.02.2018 23:24 # stepalex
    Наверно единственный игрок челси за всю историю,которого можно уважать. И в челси он тренить не будет, потому что он то знает какая гниль там работает

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  3. tursa 28.02.2018 23:07 # tursa
    впринципе челси может и в лигу европы не попасть, тогда точно велком фрэнки

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  4. jesus33 28.02.2018 22:14 # jesus33
    "Я могу взяться за какую-нибудь работу до того, как обзаведусь Pro-лицензию, но мне нельзя будет возглавить клуб из еврокубков. Если мне подвернется подходящая возможность, я рассмотрю ее", — сообщил Лэмпард Evening Standard.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60872/

    Прям щольси по описанию.

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  5. bezviz 28.02.2018 22:04 # bezviz
    будущий великий тренер Челси, затмит даже Особенного

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