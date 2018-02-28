Матич уверен, что из Мактоминея вырастет большой игрок

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич уверен, что из молодого Скотта Мактоминея вырастет большой игрок.

21-летний Мактоминей ворвался в первую команду "Юнайтед" лишь в этом сезоне, сыграв уже 10 матчей за "красных дьяволов". В двух последних Скотт патрулировал опорную зону именно с Матичем.



По словам Неманьи, шотландец уже успел произвести на него хорошее впечатление. Более того, опытный серб уверен, что Мактоминей вырастет в большого игрока.



"Ему всего 21, но то, как он контролировал игру против "Челси", по-настоящему впечатляет. Уверен, он будет большим игроком для "Манчестер Юнайтед".



"Он отличный парень и не стесняется спрашивать моего совета перед игрой. Я всегда готов ему помочь. Уже спустя несколько тренировок в "Юнайтед" я понял, что он станет игроком топ-уровня".



"Я не хочу говорить о нем слишком много, ведь он еще очень молод. Но меня радует, что Скотт упорно работает. Он определенно заслуживает похвалы", - сообщил Матич Sky Sports.