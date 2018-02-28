Матич уверен, что из Мактоминея вырастет большой игрок

Моуриньо и Мактоминей Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич уверен, что из молодого Скотта Мактоминея вырастет большой игрок.

21-летний Мактоминей ворвался в первую команду "Юнайтед" лишь в этом сезоне, сыграв уже 10 матчей за "красных дьяволов". В двух последних Скотт патрулировал опорную зону именно с Матичем.

По словам Неманьи, шотландец уже успел произвести на него хорошее впечатление. Более того, опытный серб уверен, что Мактоминей вырастет в большого игрока.

"Ему всего 21, но то, как он контролировал игру против "Челси", по-настоящему впечатляет. Уверен, он будет большим игроком для "Манчестер Юнайтед".

"Он отличный парень и не стесняется спрашивать моего совета перед игрой. Я всегда готов ему помочь. Уже спустя несколько тренировок в "Юнайтед" я понял, что он станет игроком топ-уровня".

"Я не хочу говорить о нем слишком много, ведь он еще очень молод. Но меня радует, что Скотт упорно работает. Он определенно заслуживает похвалы", - сообщил Матич Sky Sports.




Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Матич

Автор foxmcfc   

Дата 28.02.2018 21:00

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  1. celebrate 28.02.2018 21:31 # celebrate
    Ага, звезда уровня Анусая, рэшфорда и прочих днищ. Сколько таких нонеймов было у помойки, и все звезды по мнению скумо6лядей.

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  2. mancunia-planet 28.02.2018 21:03 # mancunia-planet
    ещё не футболист уже звезда

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