Премьер-Лига остается приоритетом для Гвардиолы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Премьер-Лиги остается самым важным соревнованием для его команды.

Успешно преодолев весь путь в Кубке Лиге и имея 13 очков преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге при матче в запасе, "горожане" могли бы уделить больше внимания Кубку Англии или Лиге Чемпионов, однако для Гвардиолы такой вариант неприемлем.



"Мы все еще сражаемся за самый важный трофей сезона — титул Премьер-Лиги. Это важнее, чем Лига Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги. Нам потребуется полная концентрация, потому что шесть следующих матчей ужасны в плане соперников, и четыре из них мы играем на выезде. Конечно, мы в хорошем положении, но дело еще не сделано".



"Мы все еще должны выиграть шесть матчей. Только подумайте: нам играть против "Арсенала", "Челси", "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", нам предстоит выезд к "Стоуку", который сражается за выживание. Также мы отправимся на "Гудисон Парк", где статистически играть всегда тяжело. Нас ожидают тяжелые матчи", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.