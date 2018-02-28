Почеттино не уверен насчет зимнего перерыва в Премьер-Лиге

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не уверен, что введение зимнего перерыва пойдет Премьер-Лиге на пользу.

На текущей неделе английская пресса сообщила, что Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA договорились о зимних каникулах для клубов высшего дивизиона, начиная с сезона 2019/20. Однако пока данная информация не была подтверждена официально.



Почеттино, у которого есть опыт зимних каникул как для игрока и тренера в Испании, не уверен, что этот шаблон подойдет и для Премьер-Лиги. И Маурисио уж точно не хочет исчезновения насыщенного рождественского периода из календаря.



"Думаю, Премьер-Лига есть Премьер-Лига. Она отличается от других лиг. Здесь так важно поддерживать эту динамику".



"Не знаю, как это будет работать, но с этой новой ситуацией мы столкнемся даже не в следующем сезоне. Нам требуется больше информации, поэтому посмотрим".



"Думаю, зимний перерыв в странах вроде Испании, Италии или Франции совершенно другой. Там это на уровне культуры. В Англии нельзя перестать играть на Boxing Day, Новый год или в период Рождества. Думаю, это самый красивый период для игры в футбол в Англии".



"Однако в Испании, если ты захочешь играть в этот период, болельщики не будут рады. Это на уровне культуры. Может быть, от перерыва в феврале и был бы толк. Посмотрим, будет ли это работать, но я не уверен", — цитирует Почеттино Sky Sports.