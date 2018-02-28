Наингголан рассказал, почему отказал "Челси"
Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан заявил, что отказался от перехода в "Челси", поскольку не хотел покидать обжитое место.
Как известно, "синие" обхаживали Наингголана на протяжении двух предыдущих лет, но главному тренеру Антонио Конте так не удалось соблазнить одного из лучших полузащитников Серии А. По словам бельгийца, он просто не захотел менять обстановку в возрасте 28 лет.
"Я мог оказаться в "Челси" и многих других клубах, но когда тебе 28-29 лет, менять страну и вести другой образ жизни весьма непросто. Я предпочел остаться там, где хорошо себя чувствую".
"Если бы деньги были для меня главным мотивом, я бы поменял множество клубов в своей карьере, а моя зарплата могла вырасти в несколько раз. Но мой главный приоритет - хорошая, комфортная жизнь. В Риме в этом плане все идеально, моя семья счастлива".
"Здесь полно хороших магазинов, много ресторанов, где подают вкусную еду. Мне нравится этот клуб и нравится, как меня поддерживают фанаты. Думаю, я останусь в Риме на всю свою жизнь", - цитирует Наингголана ESPN.
28.02.2018 19:00
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Последние комментарии:
сыканул на пинсов
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в Риме бутылок тоже достаточно
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потому что поссать захотел
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Красавец. Сразу видно, что не зашоренный, сказал всё по честному, без соплей и лишнего бреда про какие-то "новые вызовы".
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отказался от славы, трофеев и всемирного признания и выбрал магазинчики, ресторанчики, обжитое место...боже мой, как же повезло Челси что не купили эту распиаренную тряпку, уже сейчас он мешок, против Шахтера даже растворился
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красавец, раджа. главное не дать заднюю.
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Ну и зря... в ялондоне много хороших мест покушать, типо пакистанских кебабных,да и погодка супер... ветерок... прохладно)
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Вот это топчик. Если сдержит слово, то красава.
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