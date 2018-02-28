Венгер ответил на критику Невилла
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что звезда Sky Sports Гари Невилл, громогласно раскритиковал "канониров" в финале Кубка Лиги, не учел контекст игры.
Впервые выступив после чувствительного поражения на "Уэмбли" от "Манчестер Сити", французский тренер напомнил, что его команда уступила далеко не последней силе в Англии.
По ходу матча Гари разразился гневной тирадой в адрес игроков "Арсенала", заметив, что Аарон Рэмси и Гранит Джака возвращались в защиту пешком. По мнению Венгера, такого рода моменты можно найти в каждой игре, а Невилл не учел контекст.
"Вы можете обнаружить подобные эпизоды в обеих командах. Всегда можно сделать скриншот, который дополняет твои слова, это можно сделать в моментах, когда игрок якобы не возвращается назад. Но нужно также понять, сделал ли игрок два энергозатратных рывка до этого и банально устал, или же у него не было никакого желания отрабатывать в защите. В этом большая разница".
"Мы должны принимать критику и реагировать на нее вместе - так же, как это делаем всегда. Мы вышли в финал не случайно, нам пришлось для этого постараться. В полуфинале нам противостояла не такая плохая команда - мы играли с "Челси". И точно так же вы должны признать, что "Манчестер Сити" – тоже серьезный клуб".
"Нам придется смириться с критикой, это часть игры. Задача комментаторов заключается в том, чтобы комментировать события матча, нам же придется жить с этим. Важно лишь то, как мы отреагируем и проанализируем игру. Все остальное – часть футбола", - сообщил Венгер The Independent.
28.02.2018 18:00
Просмотров: 3071
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
venger out davno
(ответить)
в чемпике также сгорят
(ответить)
Просто Арсенал слабее и не может, как Арсен
(ответить)
о чем он говорит??? даже дурак поймет что команда сейчас тряпка - не более. Нету хребта, характера, помню как команда проигрывая шпорам 0-2, вывезли игру на 4-2 , вот это был хребет у команды, был РВП и еще несколько достойных игроков, а сейчас кто? Был Санчез с яйцами, щас никого
(ответить)
foxmcfc,
"В полуфинале нам противостояла не такая плохая команда - мы играли с "Челси"."
косяк при вводе переведенного текста, возможно не хватает "уж и", либо "не такая плохая" стоило бы заменить на "неплохая".
(ответить)
спросил бы как валенсия играла в 15-16
(ответить)
Я не уверен, но мне кажется, что игроки МС не возвращаются пешком назад. И это одна из причин почему они выигрывают все матчи подряд
(ответить)
Все четко ответил, Гении!
Не то что всякие клоп, мавр, лысый физрук, пакет и т.д.
(ответить)
Смирение с критикой по Венгеру = забить на критику.
(ответить)
Главное чтобы в чемпионате отквитались
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий