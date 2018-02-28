Венгер ответил на критику Невилла

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что звезда Sky Sports Гари Невилл, громогласно раскритиковал "канониров" в финале Кубка Лиги, не учел контекст игры.

Впервые выступив после чувствительного поражения на "Уэмбли" от "Манчестер Сити", французский тренер напомнил, что его команда уступила далеко не последней силе в Англии.



По ходу матча Гари разразился гневной тирадой в адрес игроков "Арсенала", заметив, что Аарон Рэмси и Гранит Джака возвращались в защиту пешком. По мнению Венгера, такого рода моменты можно найти в каждой игре, а Невилл не учел контекст.



"Вы можете обнаружить подобные эпизоды в обеих командах. Всегда можно сделать скриншот, который дополняет твои слова, это можно сделать в моментах, когда игрок якобы не возвращается назад. Но нужно также понять, сделал ли игрок два энергозатратных рывка до этого и банально устал, или же у него не было никакого желания отрабатывать в защите. В этом большая разница".



"Мы должны принимать критику и реагировать на нее вместе - так же, как это делаем всегда. Мы вышли в финал не случайно, нам пришлось для этого постараться. В полуфинале нам противостояла не такая плохая команда - мы играли с "Челси". И точно так же вы должны признать, что "Манчестер Сити" – тоже серьезный клуб".



"Нам придется смириться с критикой, это часть игры. Задача комментаторов заключается в том, чтобы комментировать события матча, нам же придется жить с этим. Важно лишь то, как мы отреагируем и проанализируем игру. Все остальное – часть футбола", - сообщил Венгер The Independent.