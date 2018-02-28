Венгер ответил на критику Невилла

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что звезда Sky Sports Гари Невилл, громогласно раскритиковал "канониров" в финале Кубка Лиги, не учел контекст игры.

Впервые выступив после чувствительного поражения на "Уэмбли" от "Манчестер Сити", французский тренер напомнил, что его команда уступила далеко не последней силе в Англии.

По ходу матча Гари разразился гневной тирадой в адрес игроков "Арсенала", заметив, что Аарон Рэмси и Гранит Джака возвращались в защиту пешком. По мнению Венгера, такого рода моменты можно найти в каждой игре, а Невилл не учел контекст.

"Вы можете обнаружить подобные эпизоды в обеих командах. Всегда можно сделать скриншот, который дополняет твои слова, это можно сделать в моментах, когда игрок якобы не возвращается назад. Но нужно также понять, сделал ли игрок два энергозатратных рывка до этого и банально устал, или же у него не было никакого желания отрабатывать в защите. В этом большая разница".

"Мы должны принимать критику и реагировать на нее вместе - так же, как это делаем всегда. Мы вышли в финал не случайно, нам пришлось для этого постараться. В полуфинале нам противостояла не такая плохая команда - мы играли с "Челси". И точно так же вы должны признать, что "Манчестер Сити" – тоже серьезный клуб".

"Нам придется смириться с критикой, это часть игры. Задача комментаторов заключается в том, чтобы комментировать события матча, нам же придется жить с этим. Важно лишь то, как мы отреагируем и проанализируем игру. Все остальное – часть футбола", - сообщил Венгер The Independent.




Метки Арсенал, Венгер, Невилл

Автор foxmcfc   

Дата 28.02.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3071

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Последние комментарии:




  1. arsenalmuradik 28.02.2018 20:32 # arsenalmuradik
    venger out davno

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  2. manutd-20champ 28.02.2018 20:00 # manutd-20champ
    в чемпике также сгорят

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  3. mancunia-planet 28.02.2018 19:56 # mancunia-planet
    Просто Арсенал слабее и не может, как Арсен

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  4. irbis85 28.02.2018 19:39 # irbis85
    о чем он говорит??? даже дурак поймет что команда сейчас тряпка - не более. Нету хребта, характера, помню как команда проигрывая шпорам 0-2, вывезли игру на 4-2 , вот это был хребет у команды, был РВП и еще несколько достойных игроков, а сейчас кто? Был Санчез с яйцами, щас никого

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  5. look 28.02.2018 19:23 # look
    foxmcfc,
    "В полуфинале нам противостояла не такая плохая команда - мы играли с "Челси"."
    косяк при вводе переведенного текста, возможно не хватает "уж и", либо "не такая плохая" стоило бы заменить на "неплохая".

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  6. tursa 28.02.2018 19:14 # tursa
    спросил бы как валенсия играла в 15-16

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  7. ilovemanutd 28.02.2018 18:35 # ilovemanutd
    Я не уверен, но мне кажется, что игроки МС не возвращаются пешком назад. И это одна из причин почему они выигрывают все матчи подряд

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  8. gunars 28.02.2018 18:11 # gunars
    Все четко ответил, Гении!
    Не то что всякие клоп, мавр, лысый физрук, пакет и т.д.

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  9. pauk 28.02.2018 18:06 # pauk
    Смирение с критикой по Венгеру = забить на критику.

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  10. dred 28.02.2018 18:03 # dred
    Главное чтобы в чемпионате отквитались

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