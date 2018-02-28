Невилл насчитал только одного топ-игрока в "Юнайтед"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что только голкипер Давид Де Хеа может считаться игроком топ-уровня в "Манчестер Юнайтед".
За последние четыре года Де Хеа трижды получал приз лучшему игроку "Юнайтед" по итогам сезона. В текущей кампании Давид продолжает творить чудеса, поэтому Невилл считает, что по уровню демонстрируемого футбола испанцу нет равных в клубе.
"Де Хеа – единственный игрок топ-уровня в "Манчестер Юнайтед". Да, вы можете сказать то же самое об Алексисе Санчесе, но он еще не доказал это конкретно в МЮ, даже если делал это на протяжении пяти-шести предыдущих лет".
"Еще один игрок, который проделывает блестящую работу, это Антонио Валенсия образца последних двух-трех лет. Он демонстрирует выдающуюся игру, но если учитывать игроков истинно топ-уровня, то к ним можно причислить только Де Хеа", - цитирует Невилл Goal.
28.02.2018 17:00
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ДЭ Хэа и Мактоминей
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верно все, и еще мата, мата, ох нельзя было его отпускать
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все верно, остальные жуткий сброд. только за счет дегеи еще держаться в 4-ке
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Мне кажется это даже скюмам очевидно
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Невил может быть и прав. Но его планка черезчур высока. Если брать такую планку, и вспомнить его игру, сам невил и в топ 200 топ игроков не войдет
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обоссал всех скамом которые текут от пкпы
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"Да, вы можете сказать то же самое об Алексисе Санчесе, но он еще не доказал это конкретно в МЮ, даже если делал это на протяжении пяти-шести предыдущих лет".
ну подождем пока Месси перейдет в МЮ и докажет что он топ. типикал невилл.
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Без Матича буксовали бы на 5-6 месте, но этому "эксперту" виднее
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спасибо кэп
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После ухода Гено, офк.
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Трудно с этим не согласиться.
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