Невилл насчитал только одного топ-игрока в "Юнайтед"

Давид Де Хеа Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что только голкипер Давид Де Хеа может считаться игроком топ-уровня в "Манчестер Юнайтед".

За последние четыре года Де Хеа трижды получал приз лучшему игроку "Юнайтед" по итогам сезона. В текущей кампании Давид продолжает творить чудеса, поэтому Невилл считает, что по уровню демонстрируемого футбола испанцу нет равных в клубе.

"Де Хеа – единственный игрок топ-уровня в "Манчестер Юнайтед". Да, вы можете сказать то же самое об Алексисе Санчесе, но он еще не доказал это конкретно в МЮ, даже если делал это на протяжении пяти-шести предыдущих лет".

"Еще один игрок, который проделывает блестящую работу, это Антонио Валенсия образца последних двух-трех лет. Он демонстрирует выдающуюся игру, но если учитывать игроков истинно топ-уровня, то к ним можно причислить только Де Хеа", - цитирует Невилл Goal.



Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор foxmcfc   

Дата 28.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 28.02.2018 19:58 # mancunia-planet
    ДЭ Хэа и Мактоминей

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  2. osivori 28.02.2018 19:38 # osivori
    верно все, и еще мата, мата, ох нельзя было его отпускать

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  3. j-silver 28.02.2018 19:14 # j-silver
    все верно, остальные жуткий сброд. только за счет дегеи еще держаться в 4-ке

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  4. nordway 28.02.2018 18:45 # nordway
    Мне кажется это даже скюмам очевидно

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  5. almich 28.02.2018 18:42 # almich
    Невил может быть и прав. Но его планка черезчур высока. Если брать такую планку, и вспомнить его игру, сам невил и в топ 200 топ игроков не войдет

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  6. chr1s8rown 28.02.2018 18:23 # chr1s8rown
    обоссал всех скамом которые текут от пкпы

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  7. alexomck 28.02.2018 18:07 # alexomck
    "Да, вы можете сказать то же самое об Алексисе Санчесе, но он еще не доказал это конкретно в МЮ, даже если делал это на протяжении пяти-шести предыдущих лет".

    ну подождем пока Месси перейдет в МЮ и докажет что он топ. типикал невилл.

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  8. sasykbai 28.02.2018 17:14 # sasykbai
    Без Матича буксовали бы на 5-6 месте, но этому "эксперту" виднее

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  9. van-der-slav 28.02.2018 17:09 # van-der-slav
    спасибо кэп

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  10. gerrard08 28.02.2018 17:06 # gerrard08
    После ухода Гено, офк.

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  11. trent 28.02.2018 17:02 # trent
    Трудно с этим не согласиться.

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