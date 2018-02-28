Невилл насчитал только одного топ-игрока в "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что только голкипер Давид Де Хеа может считаться игроком топ-уровня в "Манчестер Юнайтед".

За последние четыре года Де Хеа трижды получал приз лучшему игроку "Юнайтед" по итогам сезона. В текущей кампании Давид продолжает творить чудеса, поэтому Невилл считает, что по уровню демонстрируемого футбола испанцу нет равных в клубе.



"Де Хеа – единственный игрок топ-уровня в "Манчестер Юнайтед". Да, вы можете сказать то же самое об Алексисе Санчесе, но он еще не доказал это конкретно в МЮ, даже если делал это на протяжении пяти-шести предыдущих лет".



"Еще один игрок, который проделывает блестящую работу, это Антонио Валенсия образца последних двух-трех лет. Он демонстрирует выдающуюся игру, но если учитывать игроков истинно топ-уровня, то к ним можно причислить только Де Хеа", - цитирует Невилл Goal.