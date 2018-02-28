Ван Галь хотел купить Хуммельса и Мюллера в "Юнайтед"
Луи Ван Галь рассказал, что в период своей работы главным тренером "Манчестер Юнайтед" был близок к покупке звезд "Баварии" Матса Хуммельса и Томаса Мюллера, а также в очередной раз подверг критике "красных дьяволов".
Напомним, "Юнайтед" уволил Ван Галя на следующий день после завоевания Кубка Англии в мае 2016. С тех пор Луи неоднократно критиковал свой бывший клуб, обвиняя "дьяволов" и персонально исполнительного директора Эда Вудворда в стремлении договориться с Жозе Моуриньо у него за спиной.
В интервью Bild голландский специалист вновь коснулся периода своей работы на "Олд Траффорд", рассказав о несостоявшихся трансферах и вылив очередную порцию негатива на "Юнайтед".
"Я хотел купить Хуммельса в "Манчестер Юнайтед", но поскольку тот сезон сложился для него неважно, мы не довели начатое до конца. Также я могу подтвердить, что хотел Мюллера, но мы не смогли ничего поделать. "Бавария" дала четко понять, что не продаст его".
"Мы купили Швайнштайгера, который, конечно, был в возрасте, но не слишком стар. Его тело уже не соответствовало высоким требованиям Премьер-Лиги. В его лице "Бавария" продала нам находившегося в форме игрока, но в плане физики он был уже на исходе".
"Швайни не заслужил того, как с ним обращался Моуриньо после меня. Но одновременно это говорит о его кондициях. Жаль, что так вышло, потому что он игрок вроде Луиса Энрике, Марка Ван Боммеля или Филиппа Лама, он личность, которая всегда проявляет себя на поле".
"Манчестер Юнайтед", который я тренировал последним, является коммерческим клубом. Они совершенно отличаются от "Баварии". Здесь боссами являются люди вроде Карл-Хайнца Румменигге и Ули Хенесса, они бывшие игроки и знают клуб изнутри. Здесь самое важное — футбол, а не деньги, как в "Юнайтед". Поэтому я люблю "Баварию", — сообщил Ван Галь.
28.02.2018 16:00
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понакупал неликвида разного, а теперь базарит
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>близок к покупке
>"Бавария" дала четко понять, что не продаст его"
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Я хотел купить Феррари, но автосалон сказал, что не продаст мне его за 100 рублей
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Я проникся философией
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