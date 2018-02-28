Венгер отказал "целому миру" ради "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не понимает тех, кто отправляет его в отставку раньше положенного по контракту срока.

После безвольного поражения "Арсенала" в финале Кубка Лиги пресса опубликовала список кандидатов, которых рассматривают боссы клуба на замену 68-летнему и явно не поспевающему за временем Венгеру.



Однако сам Арсен не понимает тех, кто спешит списать его в утиль. Француз спешит напомнить, что ради "Арсенала" он отказал "целому миру".



"Я беспокоюсь о своем будущем в самую последнюю очередь. Моя работа заключается в том, чтобы сосредоточиться на команде и ее игре. Я не могу оценивать свою работу сам – этим должны заниматься в клубе".



"Я лишь поражен, что мне приходится регулярно отвечать на одни и те же вопросы. Я работаю в этом клубе уже 21 год и отказал целому миру ради того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Я удивлен, что мне до их пор приходится отвечать на подобного рода вопросы", - сообщил Венгер The Telegraph.