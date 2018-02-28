Венгер отказал "целому миру" ради "Арсенала"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не понимает тех, кто отправляет его в отставку раньше положенного по контракту срока.

После безвольного поражения "Арсенала" в финале Кубка Лиги пресса опубликовала список кандидатов, которых рассматривают боссы клуба на замену 68-летнему и явно не поспевающему за временем Венгеру.

Однако сам Арсен не понимает тех, кто спешит списать его в утиль. Француз спешит напомнить, что ради "Арсенала" он отказал "целому миру".

"Я беспокоюсь о своем будущем в самую последнюю очередь. Моя работа заключается в том, чтобы сосредоточиться на команде и ее игре. Я не могу оценивать свою работу сам – этим должны заниматься в клубе".

"Я лишь поражен, что мне приходится регулярно отвечать на одни и те же вопросы. Я работаю в этом клубе уже 21 год и отказал целому миру ради того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Я удивлен, что мне до их пор приходится отвечать на подобного рода вопросы", - сообщил Венгер The Telegraph.




Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 28.02.2018 15:00

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  1. alexsat7 28.02.2018 17:25 # alexsat7
    Арсен, когда же ты уйдешь, нет сил уже позорится с тобой старик!
    Пока говорю - уходи, потом скажу - сдохни!

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  2. vals1702 28.02.2018 16:56 # vals1702
    выведи Арс в ЧШип и можно на пенсию

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  3. valiverpool 28.02.2018 16:52 # valiverpool
    да никто тебя не гонит!! сиди там вечно!!

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  4. ashtone 28.02.2018 16:40 # ashtone
    за девять то миллионов в год я бы тоже всех нафиг послал

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  5. speedwagon-ars 28.02.2018 15:57 # speedwagon-ars
    обоссаного в клетку

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  6. r-n 28.02.2018 15:43 # r-n
    В чём действительно нельзя обвинить Венгера, так это в его преданности и трудолюбии. Человек посвятил всего себя клубу, даже в ущерб личной жизни. Конечно к нему очень много вопросов, но надо отдать должное, мало кто так любит Арсенал как Арсен Венгер.

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  7. vladvlad123 28.02.2018 15:12 # vladvlad123
    Он в каком-то коконе своего иллюзорного восприятия находиться.

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  8. fc-zenit 28.02.2018 15:11 # fc-zenit
    оставайся там навечно.

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