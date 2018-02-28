Венгер отказал "целому миру" ради "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не понимает тех, кто отправляет его в отставку раньше положенного по контракту срока.
После безвольного поражения "Арсенала" в финале Кубка Лиги пресса опубликовала список кандидатов, которых рассматривают боссы клуба на замену 68-летнему и явно не поспевающему за временем Венгеру.
Однако сам Арсен не понимает тех, кто спешит списать его в утиль. Француз спешит напомнить, что ради "Арсенала" он отказал "целому миру".
"Я беспокоюсь о своем будущем в самую последнюю очередь. Моя работа заключается в том, чтобы сосредоточиться на команде и ее игре. Я не могу оценивать свою работу сам – этим должны заниматься в клубе".
"Я лишь поражен, что мне приходится регулярно отвечать на одни и те же вопросы. Я работаю в этом клубе уже 21 год и отказал целому миру ради того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Я удивлен, что мне до их пор приходится отвечать на подобного рода вопросы", - сообщил Венгер The Telegraph.
28.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
Арсен, когда же ты уйдешь, нет сил уже позорится с тобой старик!
Пока говорю - уходи, потом скажу - сдохни!
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выведи Арс в ЧШип и можно на пенсию
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да никто тебя не гонит!! сиди там вечно!!
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за девять то миллионов в год я бы тоже всех нафиг послал
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обоссаного в клетку
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В чём действительно нельзя обвинить Венгера, так это в его преданности и трудолюбии. Человек посвятил всего себя клубу, даже в ущерб личной жизни. Конечно к нему очень много вопросов, но надо отдать должное, мало кто так любит Арсенал как Арсен Венгер.
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Он в каком-то коконе своего иллюзорного восприятия находиться.
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оставайся там навечно.
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