Куртуа раскритиковал Конте за замену Азара в матче с "Юнайтед"

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подверг критике своего наставника Антонио Конте за замену полузащитника Эдена Азара в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, во втором тайме матча на "Олд Траффорд" Конте заменил Азара, после чего "синие" пропустили от Джесси Лингарда и потерпели поражение со счетом 2:1.

По словам Антонио, это было исключительно тактическое решение, вдобавок Эден показался ему уставшим. Однако Куртуа считает, что убирать такого игрока с поля была нельзя.

"Вскоре после своего гола мы позволили им забить с контратаки, прямо как в прошлый вторник ("Барселоне" в Лиге Чемпионов). Во втором тайме мы меньше владели мячом, но все равно не должны были проигрывать этот матч".

"Если ты недостаточно хорош в деталях в больших матчах, то проигрываешь. Это с нами и произошло".

"У меня нет объяснений замене Азара. Я не ожидал, что тренер его заменит, но таково его решение. Он должен объясниться, я не могу заглянуть ему в голову".

"Игроки вроде Азара должны проводить на поле все 90 минут. Он всегда может дать нечто дополнительное в атаке", — сообщил Куртуа бельгийскому телеканалу Play Sports.



Метки Азар, Конте, Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 6006

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Последние комментарии:




  1. rollik707 28.02.2018 21:07 # rollik707
    В Мадрид захотел парень. Знает если Конте насолить тот его быстро выпроводит и цена на него значительно ниже станет что ускорит переезд.

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  2. manutd-20champ 28.02.2018 20:02 # manutd-20champ
    три удара в створ - 2 плюхи. тебе бы писдеть

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  3. osivori 28.02.2018 19:34 # osivori
    длинноносый пусть ближний угол себе зашьет, а в дела высокие не лезет, и вообще пусть собирает свои огарки и убирается

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  4. ganinilyha 28.02.2018 18:04 # ganinilyha
    Игроки вроде Азара должны проводить на поле все 90 минут. И играть так все 50+ матчей в сезоне.

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  5. mcfc-fantactic 28.02.2018 16:37 # mcfc-fantactic
    ведь сольют суки) все крысы в сборе- секос,жопастый, пудель и носатый...только костяна, сплавил парик. По ходу зреет подстава контекса, порвут его как тузик ..резиновую бабу.

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  6. gerrard08 28.02.2018 16:22 # gerrard08
    Даже не представляю как Клопп порвал бы анус условного Миньели, ляпни он подобную дичь.

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  7. winnerd 28.02.2018 16:19 # winnerd
    бля, Дыркуа последнее время вобще всё пропускает, что летит в ворота,просто всё !!!! Особенно,если летит низом

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  8. tursa 28.02.2018 15:15 # tursa
    <мигнолет

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  9. bezviz 28.02.2018 15:12 # bezviz
    да Контыч уже все....дотренировывает команду, положил болт так сказать, достаточно просто посмотреть на его вечно унылое, тленное лицо и становится все понятно, кто-то помнит чтобы он с таким е6алом был в прошлом сезоне? или стоял руки в карманы и что-то там выкрикивал изредка?

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  10. pauk 28.02.2018 14:38 # pauk
    Носатый, на твоём месте лучше молчать

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  11. bushido 28.02.2018 14:29 # bushido
    палка носатая, начинает накалять обстановку, педр

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  12. chr1s8rown 28.02.2018 14:17 # chr1s8rown
    sami sebya pozoryat

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  13. pakhrudinov 28.02.2018 14:12 # pakhrudinov
    Готовит почву чтобы свалить из синей помойки

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