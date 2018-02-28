Куртуа раскритиковал Конте за замену Азара в матче с "Юнайтед"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подверг критике своего наставника Антонио Конте за замену полузащитника Эдена Азара в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, во втором тайме матча на "Олд Траффорд" Конте заменил Азара, после чего "синие" пропустили от Джесси Лингарда и потерпели поражение со счетом 2:1.



По словам Антонио, это было исключительно тактическое решение, вдобавок Эден показался ему уставшим. Однако Куртуа считает, что убирать такого игрока с поля была нельзя.



"Вскоре после своего гола мы позволили им забить с контратаки, прямо как в прошлый вторник ("Барселоне" в Лиге Чемпионов). Во втором тайме мы меньше владели мячом, но все равно не должны были проигрывать этот матч".



"Если ты недостаточно хорош в деталях в больших матчах, то проигрываешь. Это с нами и произошло".



"У меня нет объяснений замене Азара. Я не ожидал, что тренер его заменит, но таково его решение. Он должен объясниться, я не могу заглянуть ему в голову".



"Игроки вроде Азара должны проводить на поле все 90 минут. Он всегда может дать нечто дополнительное в атаке", — сообщил Куртуа бельгийскому телеканалу Play Sports.