Куртуа раскритиковал Конте за замену Азара в матче с "Юнайтед"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подверг критике своего наставника Антонио Конте за замену полузащитника Эдена Азара в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, во втором тайме матча на "Олд Траффорд" Конте заменил Азара, после чего "синие" пропустили от Джесси Лингарда и потерпели поражение со счетом 2:1.
По словам Антонио, это было исключительно тактическое решение, вдобавок Эден показался ему уставшим. Однако Куртуа считает, что убирать такого игрока с поля была нельзя.
"Вскоре после своего гола мы позволили им забить с контратаки, прямо как в прошлый вторник ("Барселоне" в Лиге Чемпионов). Во втором тайме мы меньше владели мячом, но все равно не должны были проигрывать этот матч".
"Если ты недостаточно хорош в деталях в больших матчах, то проигрываешь. Это с нами и произошло".
"У меня нет объяснений замене Азара. Я не ожидал, что тренер его заменит, но таково его решение. Он должен объясниться, я не могу заглянуть ему в голову".
"Игроки вроде Азара должны проводить на поле все 90 минут. Он всегда может дать нечто дополнительное в атаке", — сообщил Куртуа бельгийскому телеканалу Play Sports.
28.02.2018 14:00
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Последние комментарии:
В Мадрид захотел парень. Знает если Конте насолить тот его быстро выпроводит и цена на него значительно ниже станет что ускорит переезд.
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три удара в створ - 2 плюхи. тебе бы писдеть
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длинноносый пусть ближний угол себе зашьет, а в дела высокие не лезет, и вообще пусть собирает свои огарки и убирается
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Игроки вроде Азара должны проводить на поле все 90 минут. И играть так все 50+ матчей в сезоне.
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ведь сольют суки) все крысы в сборе- секос,жопастый, пудель и носатый...только костяна, сплавил парик. По ходу зреет подстава контекса, порвут его как тузик ..резиновую бабу.
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Даже не представляю как Клопп порвал бы анус условного Миньели, ляпни он подобную дичь.
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бля, Дыркуа последнее время вобще всё пропускает, что летит в ворота,просто всё !!!! Особенно,если летит низом
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<мигнолет
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да Контыч уже все....дотренировывает команду, положил болт так сказать, достаточно просто посмотреть на его вечно унылое, тленное лицо и становится все понятно, кто-то помнит чтобы он с таким е6алом был в прошлом сезоне? или стоял руки в карманы и что-то там выкрикивал изредка?
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Носатый, на твоём месте лучше молчать
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палка носатая, начинает накалять обстановку, педр
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sami sebya pozoryat
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Готовит почву чтобы свалить из синей помойки
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