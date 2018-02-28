"Арсенал" может сыграть с "Миланом" без Монреаля

Левый защитник "Арсенала" Начо Монреаль пропустит два ближайших матча "канониров" и может не сыграть в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы с "Миланом".

32-летний Монреаль, один из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, продержался всего 26 минут в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити", после чего сослался на травму спины и попросил замену.



Без испанца "канониры" безвольно уступили 0:3, но на этом плохие новости для главного тренера Арсена Венгера не закончились. Монреаль пропустит два ближайших матча "Арсенала" и может не сыграть с "Миланом" в следующий четверг.



"У Начо возникли проблемы со спиной, он выбыл на две игры и может пропустить еще две - с "Миланом" и "Уотфордом". Все остальные, за исключением Касорлы и Лакасетта, здоровы и готовы сыграть с "Сити" (в четверг)", - сообщил Венгер London Evening Standard.



Отметим, что с 22 декабря Монреаль отыграл 45 и менее минут сразу в четырех матчах за "Арсенал". Каждый раз Начо досрочно завершал игру из-за возникавших проблем со здоровьем.