"Ювентус" поставил ультиматум перед Эмре Джаном

Эмре Джан "Ювентус" поставил ультиматум перед полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, потребовав от игрока дать четкий ответ на свое предложение в течение недели.

Слухи о том, что Джан уже договорился переходе в Турин по окончании сезона свободным агентом, распространяются не первый месяц, однако в одном из своих последних интервью Эмре заверил, что его будущее все еще не определено, и он даже не исключает подписание нового контракта с "красными".

Как утверждает итальянское издание Gazzetta dello Sport, эта неопределенность стала действовать "Ювентусу" на нервы. Гранд Серии А недоволен тем, что игрок сборной Германии намеренно затягивает с решением.

"Ювентус" уже предложил Эмре контракт на пять лет стоимостью 8.8 миллионов фунтов в год плюс бонусы, а теперь потребовал от Джана предоставить свой ответ в течение семи ближайших дней.

Боссы "Ювентуса" все еще надеются, что Джан согласится на переход в их клуб. Однако если к началу следующей недели Эмре не даст утвердительного ответа, клуб из Турина завершит свой интерес к 24-летнему игроку сборной Германии, которого с недавних пор сватают еще и в "Реал".



Метки Джан, Ливерпуль, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2018 09:00

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  1. mrjingles 28.02.2018 09:31 # mrjingles
    Всегда пригорает с его отправки мячей в космос. Залетает 1 из 20, он потом ещё 10 туров с ебалом гроссмейстера ходит

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  2. jack-willsher 28.02.2018 09:08 # jack-willsher
    нахуй такого опорника. не понимаю хайпа вокруг него. донный для таких клубов как ливер и юве. умеет только привозить и получать карточки на ровном месте

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