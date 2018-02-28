"Ювентус" поставил ультиматум перед Эмре Джаном

"Ювентус" поставил ультиматум перед полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, потребовав от игрока дать четкий ответ на свое предложение в течение недели.

Слухи о том, что Джан уже договорился переходе в Турин по окончании сезона свободным агентом, распространяются не первый месяц, однако в одном из своих последних интервью Эмре заверил, что его будущее все еще не определено, и он даже не исключает подписание нового контракта с "красными".



Как утверждает итальянское издание Gazzetta dello Sport, эта неопределенность стала действовать "Ювентусу" на нервы. Гранд Серии А недоволен тем, что игрок сборной Германии намеренно затягивает с решением.



"Ювентус" уже предложил Эмре контракт на пять лет стоимостью 8.8 миллионов фунтов в год плюс бонусы, а теперь потребовал от Джана предоставить свой ответ в течение семи ближайших дней.



Боссы "Ювентуса" все еще надеются, что Джан согласится на переход в их клуб. Однако если к началу следующей недели Эмре не даст утвердительного ответа, клуб из Турина завершит свой интерес к 24-летнему игроку сборной Германии, которого с недавних пор сватают еще и в "Реал".