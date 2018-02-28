"Челси" может отказаться от кандидатуры Луиса Энрике

Завышенные требования Луиса Энрике по зарплате могут лишить его возможности возглавить "Челси" грядущим летом.

Напомним, будущее нынешнего наставника "синих" Антонио Конте остается предметом интенсивных спекуляций. Ожидается, что окончательное решение о дальнейшей судьбе итальянского специалиста лондонский клуб примет по окончании сезона.



Претендентом номер один на замену Конте считается Эрике, однако The Telegraph стало известно, что назначение Луиса, выигравшего два титула Ла Лиги, три Кубка Испании и Лигу Чемпионов за время работы с "Барселоной", выглядит весьма проблематичным.



Дело в том, что на момент ухода из "Барселоны" в конце прошлого сезона Энрике имел контракт с годовой зарплатой в 16.5 миллионов фунтов, что значительно больше текущего жалования Конте — самого высокооплачиваемого тренера в истории "Челси".



Выиграв чемпионский титул Премьер-Лиги в своем дебютном английском сезоне, Конте получил от "синих" новый контракт, благодаря которому его годовой оклад вырос с 6.5 до до 9.5 млн. фунтов.



Сообщается, что в сложившейся ситуации "Челси" может обратиться к альтернативным вариантам, среди которых в первую очередь стоит выделить Маурицио Сарри из "Наполи" и экс-тренера дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля, причем оба специалиста уже проявили интерес к возможности поработать на "Стэмфорд Бридж".