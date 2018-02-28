Почеттино уверен, что Кейн сможет выигрывать трофеи с "Тоттенхэмом"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино убежден, что его клуб сможет сделать Харри Кейна счастливым и удовлетворить жажду нападающего выигрывать трофеи.

На днях Андре Виллаш-Боа, один из предшественников Почеттино, предположил, что Кейну следует покинуть лондонский клуб, чтобы в полной мере реализовать свои амбиции. Следом за этим экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон заявил, что Харри будет целью номер один "сливочных" грядущим летом.



Однако Почеттино спокойно относится к спекуляциям относительно своего подопечного и считает, что у 24-летнего англичанина просто не может быть повода для смены клуба.



"Мы здесь, чтобы развиваться, помогать клубу достигать своих целей и выигрывать трофеи. Харри счастлив здесь находиться, и, конечно, он хочет выигрывать с нами трофеи, как и все мы, но я уважаю любые мнения", — цитирует Почеттино talkSPORT.