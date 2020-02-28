Гиггз пока не считает "Сити" великой командой

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что "Манчестер Сити" пока далек от того, чтобы считаться одной из величайших команд в эру Премьер-Лиги.

В минувшее воскресенье "горожане" завоевали свой первый трофей за полтора года Хосепа Гвардиолы в клубе, разгромив "Арсенал" в финале Кубка Лиги.



По окончании сезона "Сити" сможет присовокупить к Кубку Лиги и чемпионский титул Премьер-Лиги, как минимум — преимущество подопечных Гвардиолы над преследователями слишком велико, чтобы в этом сомневаться.



В этом сезоне "горожане" оказались на голову сильнее всех своих конкурентов, однако Гиггз предостерегает от поспешных выводов и считает, что одного сезона, как бы блестяще он ни сложился, мало для подлинного величия.



"Думаю, каждый согласится с тем, что футбол, в который они играют в этом сезоне, является одним из лучших, что мы только видели в эру Премьер-Лиги".



"Однако, чтобы встать в один ряд с нами, "Арсеналом" и "Челси", тебе необходимо выиграть несколько титулов. Ты должен быть стабилен, а не стать сенсацией одного сезона, коей они пока являются".



"Им это под силу, учитывая их игру в текущем сезоне. Другие клубы вроде "Юнайтед", "Ливерпуля", Челси" и "Тоттенхэма" должны прибавить в следующем году, чтобы составить им конкуренцию. Посмотрим, удастся ли им это", — цитирует Гиггза Sky Sports.