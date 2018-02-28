Муса Дембеле. Самый важный игрок "Тоттенхэма"

Харри Кейн забивает голы, Деле Алли и Кристиан Эриксен раздают голевые передачи, но при этом сами они, а также Маурисио Почеттино, считают самым важным игроком "Тоттенхэма" скромного бельгийца Мусу Дембеле. Его игра против "Арсенала" и "Ювентуса" помогла оценить талант Дембеле и общественности, однако его партнеры всегда знали о том, что Муса гениален в работе с мячом.

Летом 2012 года Димитар Бербатов ожидал посадки на рейс во Флоренцию, когда зазвонил его телефон. На другом конце линии был Мартин Йол, его старый менеджер по "Тоттенхэму", который теперь возглавлял "Фулхэм".



Бербатов уходил из "Манчестер Юнайтед", а Йол отчаянно пытался заманить его обратно в Лондон. "Мне пришлось много говорить", — вспоминает Йол. "Он уже согласился принять предложение "Фиорентины", и я должен был поговорить с ним".



Бербатова заинтересовала возможность воссоединиться с Йолом, но он колебался, стоит ли отказываться от варианта с Флоренцией ради "Фулхэма". В конце концов, он задал один вопрос: "Дембеле остается?" Йол, не думая, ответил: "Конечно, Дембеле остается!" — зная, что от его ответа будет зависеть решение Бербатова.



В итоге вышло так, что Йол обманул Бербатова, так как Дембеле отправился в "Тоттенхэм" буквально через несколько дней после того, как болгарин подписал контракт с "Фулхэмом". Йол пошутил, что ему повезло, что Димитар не выбежал из здания, узнав, что "дачники" продали Дембеле.



Уверенность Бербатова в классе Дембеле и его разочарование от того, что он так и не смог сыграть с Мусой в одной команде, свидетельствуют о том, насколько высоко котируется полузащитник в кругу своих коллег. Мы могли видеть насколько хорош "Тоттенхэм" в центре поля с Мусой Дембеле по матчам с "Арсеналом" и "Ювентусом", где его, наконец, настигло широкое признание.



Деле Алли, Эрик Дайер, Виктор Ваньяма, Данни Роуз и Харри Уинкс — его товарищи по команде в "Тоттенхэме" в своих интервью говорили, что именно бельгиец, а не Харри Кейн или Кристиан Эриксен, является лучшим игроком "шпор". Ян Вертонген, который играет с Дембеле и в клубе, и в сборной, добавил в прошлом году: "Я не думаю, что люди осознают, насколько именно хорош Муса".



Есть фанаты Дембеле и в стане соперников "Тоттенхэма". Росс Баркли сказал, что 30-летний Дембеле является самым сложным противником, с которым он сталкивался в Премьер-Лиге. Джеймс Макартур три года назад тоже говорил, что Дембеле — лучший игрок, против которого он играл. Даже конфиденциальный отчет разведчиков "Ньюпорта", ставший достоянием журналистов после встречи валлийской команды со "шпорами", описывал Дембеле как "на сегодняшний день самого важного игрока "Тоттенхэма".



"Каждый, кто играет с ним, точно знает, насколько он хорош", — говорит Бобби Замора, который был центфорвардом "Фулхэма", когда к "дачникам" за 5 миллионов фунтов присоединился игрок АЗ Муса Дембеле — тогда еще, в 2010 году — нападающий. "Я не думаю, что болельщики и люди, которые смотрят игру по ТВ, могут по-настоящему оценить то, что он делает. Это понимаешь, только когда играешь рядом с ним", — добавляет Бобби.







Спокойный, религиозный парень, которого Бобби Замора описал как человека, который очень серьезно относится к жизни и футболу, Дембеле стал процветать в "Фулхэме" только в своем втором сезоне — когда пришел Йол. Именно голландец превратил Мусу из форварда в центрального полузащитника, так как очень быстро заметил скрытый талант Дембеле.



Йол: "Он начинал в "Виллеме" как нападающий, затем он в этой же роли играл в АЗ, но они часто использовали его на фланге. Когда я приехал в "Фулхэм", я уже знал, что они купили его как вингера/нападающего. Но когда я увидел его на тренировке, когда он упал, но не выпустил мяч и никто не мог отобрать его у него длительное время — я понял, что он никакой не нападающий. Он все время возвращал себе мяч, потому я и подумал — неплохо будет попробовать его в полузащите — вероятно, он будет так в порядке. Но вы никогда не узнаете чего-то, пока не попробуете — поэтому я попробовал и с того момента он стал нашим лучшим игроком. Я никогда ранее не был свидетелем столь разительной трансформации".



Пообщайтесь с теми, кто был на поле с Дембеле, и именно о его силе будут говорить в первую очередь. "Даже в повседневных тренировках он не отдавал мяч", — вспоминает Бобби Замора. "Это само по себе удивительно, как и его способность уходить с мячом от людей. Я бы не сказал, что он особо быстр, но его баланс и сила тела помогают быть отличным дриблером. Он очень силен в бедрах и умеет переносить свой вес настолько низко, что это делает его практически неуязвимым, когда Муса находится с мячом".



Тим Шервуд, который работал с Дембеле в "Тоттенхэме", говорит, что товарищи по команде бельгийца постоянно веселились на тренировках, так как никто не мог отобрать мяч у Мусы. "Когда я был его менеджером, я чувствовал себя в безопасности каждый раз, когда мяч попадал к нему", — говорит Шервуд. "Знаете, когда некоторые игроки получают мяч на своей половине поля, начинаешь нервничать, но это точно не в про Дембеле".



Дембеле перебрался в "Тоттенхэм", но говорили и о том, что его хочет заполучить "Манчестер Юнайтед". Шервуд тогда был техническим директором "шпор", и когда Дембеле прибыл, лондонский клуб получил игрока, который "может получить мяч от защитника и протащить его к чужой штрафной".



Это звучит слишком просто, но по сути описывает то, что делает на поле Дембеле — он задает темп, разгоняет атаки "шпор" и контролирует игру — с всегда безмятежным выражением лица. Простота вместе с властью — вот главные характеристики Дембеле на поле в качестве центрального полузащитника. Маурисио Почеттино не откажешь в умении точно формулировать свои мысли: "Без Дембеле мы просто не существуем".



Кажется уместным, что Дембеле и за пределами поля остается таким же уникальным персонажем, как и на нем. Его мать была профессиональной художницей, а он сам называет мюзиклы и игру на акустической гитаре в числе своих "разнообразных" интересов. Талантливый художник Бербатов, вероятно, не мог мечтать о более интересном для него собеседнике среди возможных партнеров по команде.



Шервуд: " Он очень застенчивый малый, и был один случай, когда мы поговорили после игры, но он не сказал о проблеме с задней поверхностью бедра. Физиотерапевт пришел через пять минут и сказал, что у него есть проблемы, но Муса даже не упомянул об этом".



В его твиттере куда больше фото с футбольных матчей, чем у других игроков, и вы не найдете тут изображений суперкаров или фото с роскошных курортов. Дембеле привык быть в тени как на футбольном поле, так и за его пределами, и ему не очень нравится известность — потому его и не считают звездой. Недооценивать же его могут и потому, что пока что он забил всего семь мячей в чемпионате в составе "шпор", хоть и играет достаточно близко от ворот противников "Тоттенхэма".



"Он не финишер", — говорит Йол. "Я по собственному опыту знал, что если поставить его на острие атаки, он мог бы иногда выдавать удивительные матчи, но вряд ли бы обеспечил 15-20 голов за сезон. Долгое время люди оценивали его игру только по забитым голам, но он на самом деле не очень силен в этом".



Другим фактором стали травмы. Дембеле получил более 40 повреждений различной степени тяжести с того момента, как попал в "Тоттенхэм" в 2012 году. Йол считает, что многие из его проблем с физической формой стали результатом незнакомых для Дембеле требований при игре в полузащите. "В нападении вы иногда можете отдохнуть, потому он не привык к тем нагрузкам, что испытывают игроки в центре поля, но сейчас он хорош".



То насколько сейчас хорош Дембеле, ощутил на себе "Ювентус", а Почеттино часто говорит о Мусе как о "гении". Его уже давно уважают партнеры по команде и коллеги по Премьер-Лиге, но сейчас его по-настоящему оценили и журналисты с болельщиками — возможно, чуть позже, чем следовало бы, но лучше позже, чем никогда.







Сергей Бабарика, по материалам The Telegraph, специально для FAPL.ru