Смоллинг: "Второе место — абсолютный минимум для "Юнайтед"

Крис Смоллинг Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что для его клуба было бы непозволительно финишировать ниже второго места в Премьер-Лиге.

Волевая победа над "Челси" в минувший уикенд со счетом 2:1 позволила "красным дьяволам" удержаться на второй позиции, однако конкуренты по-прежнему дышат им в спину.

13 очков отставания от "Манчестер Сити" уже не оставляют "Юнайтед" реальных шансов на титул, однако для Криса любое другое место на финише, за исключением второго, было бы провалом.

"Думаю, все знают, что мы достаточно давно занимаем второе место, и оно должно быть абсолютным минимумом для нас".

"В остатке сезона нам еще предстоит сыграть против "Ливерпуля" дома, и этот факт является нашим большим преимуществом. Если мы не будем обращать внимания на "Челси" с "Ливерпулем" и сосредоточимся на своей работе, тогда мы сможем стать вторыми. Это наша первоочередная цель", — цитирует Смоллинга Daily Mail.



Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2018 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1190

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 28.02.2018 07:37 # mcfc-fantactic
    Срочно подключайте сафа, а то колбаса устроит вашей жоп,е разрыв мозга.

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  2. valiverpool 28.02.2018 02:13 # valiverpool
    пусть остаётся...он же тащер

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  3. electric 28.02.2018 01:10 # electric
    апахпхпахапхпаа

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  4. dexter 28.02.2018 01:03 # dexter
    Помню как его приемником Фердинанда называли... а теперь ссаными тряпками гоните.

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  5. manutd-20champ 28.02.2018 00:54 # manutd-20champ
    лошара бл*дь, когда ты уже свалишь найух

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  6. scholes18 28.02.2018 00:19 # scholes18
    с такой красивой игрой должны брать второе место, обязаны.

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