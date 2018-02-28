Смоллинг: "Второе место — абсолютный минимум для "Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что для его клуба было бы непозволительно финишировать ниже второго места в Премьер-Лиге.
Волевая победа над "Челси" в минувший уикенд со счетом 2:1 позволила "красным дьяволам" удержаться на второй позиции, однако конкуренты по-прежнему дышат им в спину.
13 очков отставания от "Манчестер Сити" уже не оставляют "Юнайтед" реальных шансов на титул, однако для Криса любое другое место на финише, за исключением второго, было бы провалом.
"Думаю, все знают, что мы достаточно давно занимаем второе место, и оно должно быть абсолютным минимумом для нас".
"В остатке сезона нам еще предстоит сыграть против "Ливерпуля" дома, и этот факт является нашим большим преимуществом. Если мы не будем обращать внимания на "Челси" с "Ливерпулем" и сосредоточимся на своей работе, тогда мы сможем стать вторыми. Это наша первоочередная цель", — цитирует Смоллинга Daily Mail.
28.02.2018 00:05
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Срочно подключайте сафа, а то колбаса устроит вашей жоп,е разрыв мозга.
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пусть остаётся...он же тащер
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апахпхпахапхпаа
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Помню как его приемником Фердинанда называли... а теперь ссаными тряпками гоните.
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лошара бл*дь, когда ты уже свалишь найух
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с такой красивой игрой должны брать второе место, обязаны.
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