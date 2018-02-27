Макс Майер стал ближе к переезду в Премьер-Лигу

Макс Майер Полузащитник "Шальке-04" Макс Майер стал ближе к переезду в Премьер-Лигу, отказавшись от нового контракта со своим клубом.

Прошлым летом боссы клуба из Гельзенкирхена сообщили Майеру, что их главная головная боль — будущее Леона Горецки. Максу было дало понять, что "Шальке-04" не может позволить себе продлить сотрудничество с обеими звездами.

Потерпев неудачу в переговорах с Горецкой, который принял решение продолжить карьеру в "Баварии", "Шальке-04" переключился на Майера и сделал тому достаточно выгодное предложение о новом контракте, однако было уже слишком поздно — Макс ответил отказом.

Daily Mirror ожидает, что теперь 22-летний Майер, как и Горецка, покинет "Шальке-04" по окончании сезона свободным агентом. Наиболее вероятным направлением для игрока сборной Германии называется Премьер-Лига, где в услугах Макса заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль".

Добавим, что в недавнем прошлом "канонирам" и "красным" уже удалось заполучить по игроку из "Шальке-04" — Сеад Колашинац и Жоэль Матип перебрались на "Эмирейтс" и "Энфилд", соответственно, причем тоже в качестве свободных агентов.



Метки Арсенал, Ливерпуль, Майер, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2018 22:00

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  1. danik9 28.02.2018 02:05 # danik9
    ну не знаю товарищи, посмотрел кое-какие нарезки за последние 2-3 года,плюс его личные достижения, процент отборов, обводок, успешных передач, чет так себе малой если честно... даже за бесплатно я бы подумал брать его или нет. Нам как бы бетонный разрушитель нужен, а не 21 летний худой немец с ростом 160 см имхо...

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  2. kojan 27.02.2018 22:17 # kojan
    колбасные как всегда на халяву норовят получить, вот поэтому колбаса и ливерная...

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  3. tursa 27.02.2018 22:02 # tursa
    не умеет шальке зарабатывать, уже столько футболистов просрали

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