Полузащитник "Шальке-04" Макс Майер стал ближе к переезду в Премьер-Лигу, отказавшись от нового контракта со своим клубом.

Прошлым летом боссы клуба из Гельзенкирхена сообщили Майеру, что их главная головная боль — будущее Леона Горецки. Максу было дало понять, что "Шальке-04" не может позволить себе продлить сотрудничество с обеими звездами.



Потерпев неудачу в переговорах с Горецкой, который принял решение продолжить карьеру в "Баварии", "Шальке-04" переключился на Майера и сделал тому достаточно выгодное предложение о новом контракте, однако было уже слишком поздно — Макс ответил отказом.



Daily Mirror ожидает, что теперь 22-летний Майер, как и Горецка, покинет "Шальке-04" по окончании сезона свободным агентом. Наиболее вероятным направлением для игрока сборной Германии называется Премьер-Лига, где в услугах Макса заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль".



Добавим, что в недавнем прошлом "канонирам" и "красным" уже удалось заполучить по игроку из "Шальке-04" — Сеад Колашинац и Жоэль Матип перебрались на "Эмирейтс" и "Энфилд", соответственно, причем тоже в качестве свободных агентов.