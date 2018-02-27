Почеттино поговорил с Алли насчет симуляций
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что поговорил с плеймейкером Деле Алли насчет многочисленных симуляций своего подопечного.
В воскресном матче с "Кристал Пэлас" англичанин вновь попытался обмануть рефери, нырнув в штрафной хозяев "Селхерст Парк". Алли избежал наказания, но лишь подтвердил репутацию игрока, который не прочь заработать пенальти обманным путем.
И хотя ранее Почеттино поддерживал игрока, а нырки вообще называл неотъемлемой частью футбола, последний случай не остался без его внимания. Маурисио пригласил Алли на разговор и попросил сосредоточиться на голах и результативных передачах.
"Мы перекинулись парой фраз после игры. Деле – удивительный футболист, но все игроки могут совершенствоваться в разных областях. Он хочет быть в центре внимания, но лучше делать это, забивая голы".
"Я совсем не беспокоюсь по этому поводу, но, думаю, Деле поработает над собой. Он умный парень и знает, к чему стремиться", - приводит слова Почеттино London Evening Standard.
27.02.2018 21:00
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пидоразы ненавижу петуххем
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