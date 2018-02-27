Кальдерон уверен, что Кейн будет целью номер один "Реала" на лето

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон убежден, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн является трансферной целью номер один для Королевского клуба.

Согласно слухам, грядущим летом "Реал" планирует основательно потратиться на укрепление своего состава звездными игроками. С переходом на "Сантьяго Бернабеу" связывают Тибо Куртуа и Эдена Азара из "Челси", Неймара из ПСЖ и Роберта Левандовски из "Баварии".



Однако Кальдерон верит, что 24-летний Кейн, в этом сезоне забивший 24 гола в Премьер-Лиге и еще семь в Лиге Чемпионов, заставит всех этих игроков подвинуться.



"Думаю, приоритетной целью "Реала" будет Кейн, в том числе из-за своего возраста. Но если осуществить эту сделку не удастся, "Реал" постарается заполучить Левандовски", — цитирует Кальдерона The Independent.



Меж тем, Evening Standard утверждает, что в "Тоттенхэме" не ожидают расставания с Кейном грядущим летом. "Шпоры" твердо настроены переехать на новый стадион, взяв с собой всех своих звезд.



По информации издания, "Тоттенхэм" не отпустит Харри, даже если со стороны "Реала" поступит рекордное для мирового футбола предложение.