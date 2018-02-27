Райт: "Арсеналу" нужен такой тренер, как Почеттино"
Бывшая звезда "Арсенала" Ян Райт заявил, что "канонирам" стоит подыскать такого тренера, как Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".
Призывы к увольнению из "Арсенала" Арсена Венгера лишь участились после безвольного поражения "канониров" в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити". Если верить прессе, внутри лондонского клуба уже появились мысли о смене рулевого.
По мнению Райта, уход Венгера из "Арсенала" – лишь вопрос времени. Ян считает, что "канонирам" стоит нанять такого же амбициозного и прогрессивного специалиста, как Почеттино.
"Все говорят про Карло Анчелотти, но им нужно нанять такого тренера, как Почеттино – со своим видением игры и философией. Марку Силва показал, что обладает всеми этими качествами".
"Вдобавок, новый тренер должен обладать хорошими связями и уметь убедить высококлассного игрока перейти в "Арсенал". Нечто похожее мы наблюдаем сейчас в "Манчестер Сити", - сообщил Райт BBC Radio 5 Live.
27.02.2018 19:00
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такой в каком плане? создания команды и постановки игры- да, амбиций и перспектив - нет
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Лол, такого тренера, как Почеттино хотят почти все клубы мира, за исключением штук 5-7.
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