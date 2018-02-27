Райт: "Арсеналу" нужен такой тренер, как Почеттино"

Бывшая звезда "Арсенала" Ян Райт заявил, что "канонирам" стоит подыскать такого тренера, как Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Призывы к увольнению из "Арсенала" Арсена Венгера лишь участились после безвольного поражения "канониров" в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити". Если верить прессе, внутри лондонского клуба уже появились мысли о смене рулевого.



По мнению Райта, уход Венгера из "Арсенала" – лишь вопрос времени. Ян считает, что "канонирам" стоит нанять такого же амбициозного и прогрессивного специалиста, как Почеттино.



"Все говорят про Карло Анчелотти, но им нужно нанять такого тренера, как Почеттино – со своим видением игры и философией. Марку Силва показал, что обладает всеми этими качествами".



"Вдобавок, новый тренер должен обладать хорошими связями и уметь убедить высококлассного игрока перейти в "Арсенал". Нечто похожее мы наблюдаем сейчас в "Манчестер Сити", - сообщил Райт BBC Radio 5 Live.