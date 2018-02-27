Райт: "Арсеналу" нужен такой тренер, как Почеттино"

Арсен Венгер и Маурисио Почеттино Бывшая звезда "Арсенала" Ян Райт заявил, что "канонирам" стоит подыскать такого тренера, как Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Призывы к увольнению из "Арсенала" Арсена Венгера лишь участились после безвольного поражения "канониров" в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити". Если верить прессе, внутри лондонского клуба уже появились мысли о смене рулевого.

По мнению Райта, уход Венгера из "Арсенала" – лишь вопрос времени. Ян считает, что "канонирам" стоит нанять такого же амбициозного и прогрессивного специалиста, как Почеттино.

"Все говорят про Карло Анчелотти, но им нужно нанять такого тренера, как Почеттино – со своим видением игры и философией. Марку Силва показал, что обладает всеми этими качествами".

"Вдобавок, новый тренер должен обладать хорошими связями и уметь убедить высококлассного игрока перейти в "Арсенал". Нечто похожее мы наблюдаем сейчас в "Манчестер Сити", - сообщил Райт BBC Radio 5 Live.




Метки Арсенал, Венгер, Почеттино, Райт, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 27.02.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 27.02.2018 19:58 # wengerrrro
    такой в каком плане? создания команды и постановки игры- да, амбиций и перспектив - нет

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  2. grafters 27.02.2018 19:04 # grafters
    Лол, такого тренера, как Почеттино хотят почти все клубы мира, за исключением штук 5-7.

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