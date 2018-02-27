Четвертая команда Премьер-Лиги будет сразу попадать в группу Лиги Чемпионов
УЕФА официально подтвердил, что уже со следующего сезона четвертая команда Премьер-Лиги будет напрямую попадать в групповой этап Лиги Чемпионов, минуя квалификацию.
До сих пор четвертой команде Премьер-Лиги для попадания в групповой этап элитного европейского турнира требовалось преодолеть финальный квалификационный раунд, состоящий из двух матчей.
Напомним, что "Ливерпуль", завоевав четвертое место в прошлом сезоне Премьер-Лиги, был вынужден на старте этой кампании дважды сыграть против "Хоффенхайма".
Однако УЕФА откорректировал правила, и теперь по четыре лучших команды Англии, Испании, Италии и Германии будут сразу попадать в групповой этап. То же самое касается действующих победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Эти изменения вступят в силу уже с сезона 2018/19.
Аналогичные корректировки коснулись и Лиги Европы. По две команды из Премьер-Лиги, Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги будут напрямую попадать в групповой этап второго по значимости турнира Старого Света.
27.02.2018 18:00
Просмотров: 5271
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
новость для фан-сайта ливерпуля
(ответить)
повезло лузерпулю, не придется снова выбаривать шанс в квалификациях
(ответить)
Арсенал в восторге
(ответить)
для немцев дикий плюс, ибо их 4ая команда самая слабая
(ответить)
я правильно понимаю, если к примеру мс мю ливерпуль и челси займут с 1-4 места, петухэм возбмет лигу чемпионов, а арсенал лигу европы, то от Англичан может выступить 6 команд ?
(ответить)
Road to KYIV
(ответить)
Конте и Гаттузо, не подведите
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий