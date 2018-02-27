Четвертая команда Премьер-Лиги будет сразу попадать в группу Лиги Чемпионов

УЕФА официально подтвердил, что уже со следующего сезона четвертая команда Премьер-Лиги будет напрямую попадать в групповой этап Лиги Чемпионов, минуя квалификацию.

До сих пор четвертой команде Премьер-Лиги для попадания в групповой этап элитного европейского турнира требовалось преодолеть финальный квалификационный раунд, состоящий из двух матчей.



Напомним, что "Ливерпуль", завоевав четвертое место в прошлом сезоне Премьер-Лиги, был вынужден на старте этой кампании дважды сыграть против "Хоффенхайма".



Однако УЕФА откорректировал правила, и теперь по четыре лучших команды Англии, Испании, Италии и Германии будут сразу попадать в групповой этап. То же самое касается действующих победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Эти изменения вступят в силу уже с сезона 2018/19.



Аналогичные корректировки коснулись и Лиги Европы. По две команды из Премьер-Лиги, Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги будут напрямую попадать в групповой этап второго по значимости турнира Старого Света.