Четвертая команда Премьер-Лиги будет сразу попадать в группу Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов УЕФА официально подтвердил, что уже со следующего сезона четвертая команда Премьер-Лиги будет напрямую попадать в групповой этап Лиги Чемпионов, минуя квалификацию.

До сих пор четвертой команде Премьер-Лиги для попадания в групповой этап элитного европейского турнира требовалось преодолеть финальный квалификационный раунд, состоящий из двух матчей.

Напомним, что "Ливерпуль", завоевав четвертое место в прошлом сезоне Премьер-Лиги, был вынужден на старте этой кампании дважды сыграть против "Хоффенхайма".

Однако УЕФА откорректировал правила, и теперь по четыре лучших команды Англии, Испании, Италии и Германии будут сразу попадать в групповой этап. То же самое касается действующих победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Эти изменения вступят в силу уже с сезона 2018/19.

Аналогичные корректировки коснулись и Лиги Европы. По две команды из Премьер-Лиги, Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги будут напрямую попадать в групповой этап второго по значимости турнира Старого Света.



Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, Премьер-Лига, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 5271

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. karimov-mu 27.02.2018 20:38 # karimov-mu
    новость для фан-сайта ливерпуля

    (ответить)

  2. bezviz 27.02.2018 18:52 # bezviz
    повезло лузерпулю, не придется снова выбаривать шанс в квалификациях

    (ответить)

  3. chelsea1983 27.02.2018 18:13 # chelsea1983
    Арсенал в восторге

    (ответить)

  4. wengerrrro 27.02.2018 18:11 # wengerrrro
    для немцев дикий плюс, ибо их 4ая команда самая слабая

    (ответить)

  5. w1 27.02.2018 18:06 # w1
    я правильно понимаю, если к примеру мс мю ливерпуль и челси займут с 1-4 места, петухэм возбмет лигу чемпионов, а арсенал лигу европы, то от Англичан может выступить 6 команд ?

    (ответить)

  6. mancunia-planet 27.02.2018 18:03 # mancunia-planet
    Road to KYIV

    (ответить)

  7. ganinilyha 27.02.2018 18:02 # ganinilyha
    Конте и Гаттузо, не подведите

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: