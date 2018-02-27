"Юнайтед" продаст Дармиана летом

"Манчестер Юнайтед" планирует отпустить защитника Маттео Дармиана грядущим летом, установив цену в 8.8 миллионов фунтов за игрока сборной Италии.

Дармиан достаточно давно находится в опале у главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо и порывался покинуть "Олд Траффорд" еще в январе, когда интерес к Маттео проявляли "Ювентус", "Наполи" и "Рома".



Однако Моуриньо заблокировал возвращение Дармиана на родину, поскольку посреди сезона не имел возможности подыскать адекватную замену 28-летнему итальянцу.



По окончании сезона Жозе исполнит желание Маттео и позволит тому уйти. Как утверждает Calciomercato, "Юнайтед" уже назначил свою цену за защитника, фаворитом в борьбе за которого считается "Ювентус".



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Дармиан сыграл только четыре матча, но последний — еще 2 декабря, когда он появился на замену против "Арсенала".